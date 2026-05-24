Rossi em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Rossi em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 24/05/2026 20:30

Rio - O goleiro Agustin Rossi não vive seu melhor momento no Flamengo. Após falhar contra o Athletico-PR, o argentino vacilou em dois gols na derrota de 3 a 0 para o Palmeiras. Apesar disso, o clube carioca mantém a confiança no atleta que foi peça fundamental na temporada passada.

"Já falamos sobre esta situação no jogo contra o Athletico. É um jogador que teve protagonismo ano passado, mantém a confiança, continua com o mesmo treinador de goleiros. Se eu trouxesse um treinador de goleiros poderia dizer que mudou a estratégia, mas é uma questão de momentos. Querermos que ele se recupera o mais rápido porque queremos o goleiro no seu melhor", disse o treinador Leonardo Jardim.

A incerteza sobre o momento de Rossi fez alguns torcedores do Flamengo desejarem que Andrew seja utilizado, porém, isso não passa pelos planos do técnico do Rubro-Negro.

"Infelizmente não tive a possibilidade de ver o Andrew em jogos, somente nos jogos do Carioca que vi pelos vídeos, mas com certeza é um jovem que fez um bom percurso em Portugal. Nós acreditamos nele, é uma questão de oportunidade. Quero criar uma oportunidade para o Andrew, mas não quero afastar o Rossi. Continuo acreditando que o Rossi é nosso goleiro principal", concluiu.