Rossi em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
Flamengo mantém confiança em Rossi depois de nova falha: 'Nosso melhor goleiro'
Argentino vacilou em dois gols do Palmeiras
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Carrascal chega a três expulsões no ano e é cobrado por torcedores nas redes
Cartão vermelho sofrido pelo colombiano foi decisivo na derrota do Flamengo para o Palmeiras
Árbitro relata ameaça em súmula de jogo entre Flamengo e Palmeiras: 'Não sai daqui vivo'
Alviverde derrotou o Rubro-Negro por 3 a 0
Flamengo não perdia para o Palmeiras no Maracanã há quase 11 anos
Alviverde abriu vantagem de sete pontos no Brasileiro
Carrascal se pronuncia e pede desculpas após expulsão em derrota do Flamengo
Meia colombiano recebeu o cartão vermelho direto no início da partida contra o Palmeiras
Jardim fala de expulsão do Carrascal: 'Muito fácil dar cartões vermelhos ao Flamengo'
Treinador opinou que jogada do cartão vermelho foi mais um lance de pé alto, merecendo um amarelo, do que de agressão
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