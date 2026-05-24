Abel Ferreira em treino do PalmeirasCesar Grecco / Palmeiras

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Rio - O treinador Abel Ferreira comentou a expulsão de Jorge Carrascal na vitória do Palmeiras sobre o Flamengo por 3 a 0 e fez referência a um lance envolvendo Erick Pulgar na final da Libertadores entre as duas equipes no ano passado. O português elogiou a arbitragem da partida do último sábado (23) e criticou a da decisão da competição.
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"Foi uma vitória justa. Claro que quando nosso adversário tem um jogador a menos, devido a uma expulsão justíssima, igual poderia ter acontecido na final na Libertadores, não canso de falar isso pois foi um lance exatamente igual. Mas foi uma vitória justa, em um campo difícil, com excelentes jogadores, excelente treinador, um público que incentivou sua equipe do início ao fim", disse.
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O lance polêmico envolvendo Erick Pulgar ocorreu no primeiro tempo da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. O volante rubro-negro deu uma entrada dura no zagueiro Bruno Fuchs, depois que o jogador palmeirense atingiu Arrascaeta ao tentar recuperar uma bola presa. A arbitragem e o VAR não entenderam que era lance de expulsão.
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A expulsão de Carrascal ocorreu aos 21 minutos do primeiro tempo, da partida do último sábado (23), quando o meia-atacante do Flamengo levantou a perna de forma perigosa e acertou a sola da chuteira no rosto de Murilo, do Palmeiras. O árbitro aplicou o cartão vermelho direto, o que abriu caminho para a vitória palmeirense por 3 a 0 no Maracanã