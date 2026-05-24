Kimi Antonelli é piloto da MercedesMahmud Hams / AFP
Antonelli, de 19 anos, aproveitou o abandono de seu companheiro de equipe, o britânico George Russell, para voar no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, palco de um fim de semana tenso e marcado por desavenças entre os dois pilotos da Mercedes.
"Vamos continuar elevando o nível", disse o italiano, que é o primeiro piloto a conquistar suas quatro primeiras vitórias em Grandes Prêmios em corridas consecutivas.
O britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, terminou em segundo e o holandês Max Verstappen, da Red Bull, completou o pódio.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, largou em 12º e cruzou a linha de chegada na 13ª posição.
Antonelli vinha de vitórias na China, no Japão e em Miami. Ele só não venceu na Austrália, a primeira etapa da temporada, na qual Russel subiu no degrau mais alto do pódio.
O britânico, que venceu no Canadá no ano passado, abandonou a prova devido a uma falha mecânica. Segundo colocado na classificação geral, ele agora está 43 pontos atrás de Antonelli.
Disputa entre Russel e Antonelli
"George andou muito rápido neste fim de semana", reconheceu depois Antonelli.
Os pilotos da Mercedes tiveram atritos durante o fim de semana, com repreensões públicas do chefe da equipe, Toto Wolff, na corrida de sprint de sábado, que terminou com a vitória re Russell.
Antonelli então o acusou de tê-lo empurrado para fora da pista em uma manobra que considerou "injusta".
Wolff conversou com ambos internamente, mas a competitividade de seus pilotos pareceu não diminuir no Canadá.
Até que, na 30ª volta, o carro de Russell foi direto para a grama e parou.
"De repente, tudo parou de funcionar. O motor morreu e todos os componentes eletrônicos pararam", disse o britânico.
"Não havia nada mais que eu pudesse fazer, mas estou extremamente chateado com o que aconteceu", acrescentou Russell, repetindo que "gostou" de batalhar com Antonelli na pista.
McLaren decepciona
Após assumir a liderança na largada, Norris foi chamado aos boxes para colocar pneus novos, antes de ser obrigado a fazer outro pit stop para fazer mais uma troca.
Na 39ª volta, o britânico parou na lateral da pista com uma possível falha na caixa de câmbio e encerrou sua corrida.
Piastri, por sua vez, não conseguiu imprimir ritmo e chegou apenas na 11ª posição.
A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será o Grande Prêmio de Mônaco, no dia 7 de junho, em Monte Carlo.
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