Kimi Antonelli é piloto da Mercedes - Mahmud Hams / AFP

Kimi Antonelli é piloto da MercedesMahmud Hams / AFP

Publicado 24/05/2026 23:56

O jovem piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, venceu o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 neste domingo (24), conquistando sua quarta vitória consecutiva e se consolidando na liderança no campeonato mundial.



Antonelli, de 19 anos, aproveitou o abandono de seu companheiro de equipe, o britânico George Russell, para voar no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, palco de um fim de semana tenso e marcado por desavenças entre os dois pilotos da Mercedes.



"Vamos continuar elevando o nível", disse o italiano, que é o primeiro piloto a conquistar suas quatro primeiras vitórias em Grandes Prêmios em corridas consecutivas.



O britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, terminou em segundo e o holandês Max Verstappen, da Red Bull, completou o pódio.



O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, largou em 12º e cruzou a linha de chegada na 13ª posição.



Antonelli vinha de vitórias na China, no Japão e em Miami. Ele só não venceu na Austrália, a primeira etapa da temporada, na qual Russel subiu no degrau mais alto do pódio.



O britânico, que venceu no Canadá no ano passado, abandonou a prova devido a uma falha mecânica. Segundo colocado na classificação geral, ele agora está 43 pontos atrás de Antonelli.

Disputa entre Russel e Antonelli

Russell largou da pole position e liderou boa parte da corrida. Ele passou 30 das 68 voltas trocando de posição com o italiano, e os dois inclusive chegaram a se tocar em alguns momentos.



"George andou muito rápido neste fim de semana", reconheceu depois Antonelli.



Os pilotos da Mercedes tiveram atritos durante o fim de semana, com repreensões públicas do chefe da equipe, Toto Wolff, na corrida de sprint de sábado, que terminou com a vitória re Russell.



Antonelli então o acusou de tê-lo empurrado para fora da pista em uma manobra que considerou "injusta".



Wolff conversou com ambos internamente, mas a competitividade de seus pilotos pareceu não diminuir no Canadá.



Até que, na 30ª volta, o carro de Russell foi direto para a grama e parou.



"De repente, tudo parou de funcionar. O motor morreu e todos os componentes eletrônicos pararam", disse o britânico.



"Não havia nada mais que eu pudesse fazer, mas estou extremamente chateado com o que aconteceu", acrescentou Russell, repetindo que "gostou" de batalhar com Antonelli na pista.

McLaren decepciona

Também não tiveram sorte o atual campeão mundial, o britânico Lando Norris, e seu companheiro de McLaren, o australiano Oscar Piastri.



Após assumir a liderança na largada, Norris foi chamado aos boxes para colocar pneus novos, antes de ser obrigado a fazer outro pit stop para fazer mais uma troca.



Na 39ª volta, o britânico parou na lateral da pista com uma possível falha na caixa de câmbio e encerrou sua corrida.



Piastri, por sua vez, não conseguiu imprimir ritmo e chegou apenas na 11ª posição.



A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será o Grande Prêmio de Mônaco, no dia 7 de junho, em Monte Carlo.