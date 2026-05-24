Musa do Olimpia, Karen Insfran - Reprodução / Instagram

Musa do Olimpia, Karen InsfranReprodução / Instagram

Publicado 24/05/2026 21:30

Rio - A musa do Olimpia, Karen Insfran, levou seus fãs ao posar com uma lingerie vermelha fio-dental e exibir uma foto no motel, acompanhada de um vinho. A beldade ainda publicou a mensagem: "Te espero, meu amor, com um vinhozinho".

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"A cada dia mais linda", "Você é a melhor", "Uma lindeza como sempre", "Parabéns, você é única", "Que corpo perfeito", foram alguns dos comentários.

A publicação faz parte de um anuncio de uma rede de motéis no Paraguai que a beldade é garota propaganda. Karen é muito conhecida no seu país e tem mais de 282 mil seguidores no Instagram (@kareninsfran___lamadrina).