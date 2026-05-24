David Beckham é presidente do Inter Miami - Divulgação

David Beckham é presidente do Inter MiamiDivulgação

Publicado 24/05/2026 19:03

Rio - O volante Casemiro, de 34 anos, está muito perto de ser jogador do Inter Miami. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", a boa relação de David Beckham com o Manchester United, clube que o brasileiro defendeu na última temporada europeia, foi fundamental para o acordo.

"A estreita relação de David Beckham com o Manchester United e todos os envolvidos com o clube da Premier League foi fundamental para garantir que as conversas entre o Inter Miami e os Red Devils progredissem sem problemas, a ponto de a transferência estar agora prestes a ser concluída", disse o diário.

David Beckham é coproprietário e presidente do Inter Miami CF, time da Major League Soccer (MLS). Ele adquiriu o direito de criar a franquia em 2007, quando assinou com o LA Galaxy, e o time estreou na liga em 2020.

O ex-apoiador inglês é ídolo do Manchester United, tendo sido campeão da Liga dos Campeões com o clube em 1999. Casemiro defendeu os Red Devils de 2022 até o fim da atual temporada europeia.