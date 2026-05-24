Santi Rodríguez é marcado em jogo contra São PauloVítor Silva / Botafogo
"Temos que começar as partidas com outra mentalidade. No primeiro tempo, creio que não jogamos muito bem, não conseguimos atacar praticamente. Mas no segundo, mudamos um pouco a atitude, tentamos mais. Às vezes, com o campo assim, não é possível jogar muito, mas sempre buscamos o ataque e conseguimos o gol no final. É um ponto que é importante para seguir brigando na parte de cima da tabela", disse, em entrevista à "Botafogo TV".
Santi também destacou a qualidade de Barrera, que marcou o gol alvinegro no fim do confronto, e exaltou os jovens jogadores da equipe.
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"Ele, Montoro, Kadir, também os brasileiros, Kauan [Toledo], Kadu, Justino, todos eles têm que continuar se esforçando para serem melhores a cada dia e irem o mais longe possível no clube e em suas carreiras", concluiu.
O Botafogo volta a campo para enfrentar o Caracas nesta quarta-feira (27), às 19h, na Venezuela, pela Copa Sul-Americana.
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