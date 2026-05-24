Santi Rodríguez é marcado em jogo contra São Paulo - Vítor Silva / Botafogo

Santi Rodríguez é marcado em jogo contra São PauloVítor Silva / Botafogo

Publicado 24/05/2026 18:05





"Temos que começar as partidas com outra mentalidade. No primeiro tempo, creio que não jogamos muito bem, não conseguimos atacar praticamente. Mas no segundo, mudamos um pouco a atitude, tentamos mais. Às vezes, com o campo assim, não é possível jogar muito, mas sempre buscamos o ataque e conseguimos o gol no final. É um ponto que é importante para seguir brigando na parte de cima da tabela", disse, em entrevista à "Botafogo TV".



Santi também destacou a qualidade de Barrera, que marcou o gol alvinegro no fim do confronto, e exaltou os jovens jogadores da equipe.



LEIA MAIS: Empréstimo de Chris Ramos se aproxima do fim, mas meta garante permanência no Botafogo Rio — O meia Santi Rodríguez, do Botafogo, afirmou que o time precisa iniciar os jogos com uma mentalidade diferente após o empate com o São Paulo em 1 a 1 , neste sábado (23), no Morumbis. O Glorioso sofreu o gol no início e jogou mal na primeira etapa, mas se recuperou, teve um desempenho melhor no segundo tempo e conseguiu o gol de empate no fim do confronto."Temos que começar as partidas com outra mentalidade. No primeiro tempo, creio que não jogamos muito bem, não conseguimos atacar praticamente. Mas no segundo, mudamos um pouco a atitude, tentamos mais. Às vezes, com o campo assim, não é possível jogar muito, mas sempre buscamos o ataque e conseguimos o gol no final. É um ponto que é importante para seguir brigando na parte de cima da tabela", disse, em entrevista à "Botafogo TV".Santi também destacou a qualidade de Barrera, que marcou o gol alvinegro no fim do confronto, e exaltou os jovens jogadores da equipe.

"Pessoalmente, tenho um carinho especial pelos jogadores jovens. Jordan, na minha opinião, tem muita qualidade. Ele é aquele típico jogador colombiano com excelente técnica e força, e sinceramente, fico muito feliz por ele. Acho que nós, que somos um pouco mais experientes, temos que ajudá-los a jogar melhor a cada dia e a se destacarem, tirar essa pressão deles, deixá-los jogar e se divertir", avaliou.



"Ele, Montoro, Kadir, também os brasileiros, Kauan [Toledo], Kadu, Justino, todos eles têm que continuar se esforçando para serem melhores a cada dia e irem o mais longe possível no clube e em suas carreiras", concluiu.



O Botafogo volta a campo para enfrentar o Caracas nesta quarta-feira (27), às 19h, na Venezuela, pela Copa Sul-Americana.