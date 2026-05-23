Barrera comemora golaço no Morumbis - Vitor Silva / Botafogo

Barrera comemora golaço no MorumbisVitor Silva / Botafogo

Publicado 23/05/2026 19:03

O Botafogo empatou com o São Paulo em 1 a 1 neste sábado (23), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luciano abriu o placar para o Tricolor Paulista no início do jogo, enquanto Barrera empatou no final do duelo com um grande chute de fora da área. O time de Franclim Carvalho jogou mal no primeiro tempo, mas conseguiu se recuperar e impor pressão ao adversário na segunda etapa. Uma forte chuva castigou o gramado do estádio antes do início da partida, o que deixou os primeiros minutos do confronto travados.

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Com os resultados da rodada, o Alvinegro permanece na 9ª posição da tabela, com 22 pontos, enquanto o Tricolor Paulista vai a 25 pontos, permanecendo na 4ª colocação. Com os resultados da rodada, o Alvinegro permanece na 9ª posição da tabela, com 22 pontos, enquanto o Tricolor Paulista vai a 25 pontos, permanecendo na 4ª colocação.





LEIA MAIS: Botafogo avalia Dória como possível substituto de Alexander Barboza O Glorioso volta a campo nesta quarta-feira (27) para enfrentar o Caracas, às 19h, no estádio Olimpico de la UCV, pela Copa Sul-Americana. O Alvinegro já está classificado diretamente às oitavas de final da competição. Já o São Paulo encara o Boston River na terça-feira (26), pelo mesmo torneio.

O jogo





O Tricolor seguiu tendo mais a bola e chegando com perigo: aos 14 minutos, em escanteio, Alan Franco cabeceou sozinho por cima do travessão. Logo depois, o time de Dorival Júnior chegou pela direita com Artur, que cruzou, mas Ferraresi fez o corte antes da bola chegar no Calleri.



O Alvinegro seguia com dificuldades para criar, infiltrar na área adversária e manter a posse de bola. A primeira chegada de perigo da equipe de Franclim Carvalho foi aos 33 minutos, em cruzamento de Vitinho que passou com perigo pelo gol de Rafael. Em seguida, a bola ficou com Arthur Cabral, que arriscou da intermediária para fora.



O São Paulo respondeu com boa jogada de Artur pela direita, e mais uma intervenção de Ferraresi, afastando um cruzamento perigoso. Na sequência, Calleri chutou com perigo. O Botafogo começou a preencher mais o campo de ataque na reta final da primeira etapa.



LEIA MAIS: Arthur Cabral relembra fase difícil e cita questão psicológica: 'A gente acha que desaprendeu' O São Paulo abriu o placar logo aos três minutos de jogo. Luciano tabelou com Artur, que chutou em cima de Neto, mas o goleiro, atrapalhado pelo quique da bola no gramado molhado, acabou espalmando nos pés do próprio Luciano, que empurrou para o fundo das redes.O Tricolor seguiu tendo mais a bola e chegando com perigo: aos 14 minutos, em escanteio, Alan Franco cabeceou sozinho por cima do travessão. Logo depois, o time de Dorival Júnior chegou pela direita com Artur, que cruzou, mas Ferraresi fez o corte antes da bola chegar no Calleri.O Alvinegro seguia com dificuldades para criar, infiltrar na área adversária e manter a posse de bola. A primeira chegada de perigo da equipe de Franclim Carvalho foi aos 33 minutos, em cruzamento de Vitinho que passou com perigo pelo gol de Rafael. Em seguida, a bola ficou com Arthur Cabral, que arriscou da intermediária para fora.O São Paulo respondeu com boa jogada de Artur pela direita, e mais uma intervenção de Ferraresi, afastando um cruzamento perigoso. Na sequência, Calleri chutou com perigo. O Botafogo começou a preencher mais o campo de ataque na reta final da primeira etapa.

Já na segunda etapa, aos oito minutos, o Alvinegro empatou em cobrança de falta de Marçal na área que Arthur Cabral desviou, mas o gol foi anulado por impedimento. Depois, o São Paulo teve chances com Ferreira e Artur, mas o Botafogo conseguiu responder com Huguinho fazendo boa jogada e acionando Kadir, que finalizou para defesa de Rafael, aos 17 minutos.

O Glorioso seguia tentando pressionar a saída de bola do São Paulo e chegou ao gol, novamente anulado pela arbitragem, na marca de 28 minutos. No lance, Arthur Cabral desviou cruzamento de cabeça e bola sobrou com Barrera, que empurrou às redes, mas estava em condição ilegal.

O São Paulo teve uma grande chance de ampliar o placar aos 33 minutos em contra-ataque, quando Calleri recebeu a bola dentro da área e tocou cruzado para Tápia, que chutou à direita do gol. Aos 38 minutos, em ataque do Botafogo, Marçal chutou da intermediária e Rafael defendeu.

O Alvinegro seguia mais em cima: o Franclim Carvalho tentou colocar mais atacantes, e o time finalizou com Edenílson e Kadir. O Glorioso chegou no gol de empate aos 44 minutos. Após Rafael afastar cruzamento no soco, Barrera pegou de fora da área e mandou no ângulo, sem chances para o goleiro da equipe paulista. Os últimos minutos da partida viraram uma trocação, com oportunidades de ambos os times.