Arthur Cabral em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

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Rio - O atacante Arthur Cabral, de 28 anos, está vivendo um começo de volta por cima no Botafogo. Com nove gols em 28 partidas, ele assumiu a vice-artilharia do clube na temporada. Ao relembrar os momentos complicados, o centroavante citou que o lado mental é fundamental para os jogadores.
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"Nossa mente é muito complicada. Às vezes a gente pensa que desaprendeu a jogar, mas são pensamentos que vêm e vão. A gente pensa em coisas que a gente não controla. Mas nada que tenha tomado conta de mim. Nosso psicológico é complicado, a gente subestima muito. A falta de confiança no dia a dia faz diferença, até no treinamento as coisas não saem. Temos que saber lidar com isso", disse em entrevista ao "GE".
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Arthur Cabral passou quase dois meses sem marcar entre fevereiro e abril. Para um centroavante, o período é muito grande, ainda mais pelo investimento do Botafogo. O Alvinegro  pagou 15 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões) para tirar o atacante do Benfica no meio do ano passado.
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"É complicado. Principal função do centroavante é fazer gols. Quando a gente passa um, dois, três, quatro jogos sem fazer gol é complicado. Parece que a bola está fugindo de você. É tentar manter a positividade. Isso entra até no papo psicológico, de tentar manter a confiança em alta. Vai muito de avaliar seu próprio jogo, as jogadas, ações. Sempre tem alguma coisa para melhorar", concluiu.
 