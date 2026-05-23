Arthur Cabral em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Arthur Cabral relembra fase difícil e cita questão psicológica: 'A gente acha que desaprendeu'
Atacante, de 28 anos, é o vice-artilheiro do Botafogo na temporada
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Glorioso enfrenta o São Paulo neste sábado (23), a partir das 17h, no Morumbis
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