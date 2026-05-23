Arthur Cabral em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Arthur Cabral em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 23/05/2026 13:43

Rio - O atacante Arthur Cabral, de 28 anos, está vivendo um começo de volta por cima no Botafogo. Com nove gols em 28 partidas, ele assumiu a vice-artilharia do clube na temporada. Ao relembrar os momentos complicados, o centroavante citou que o lado mental é fundamental para os jogadores.

"Nossa mente é muito complicada. Às vezes a gente pensa que desaprendeu a jogar, mas são pensamentos que vêm e vão. A gente pensa em coisas que a gente não controla. Mas nada que tenha tomado conta de mim. Nosso psicológico é complicado, a gente subestima muito. A falta de confiança no dia a dia faz diferença, até no treinamento as coisas não saem. Temos que saber lidar com isso", disse em entrevista ao "GE".

Arthur Cabral passou quase dois meses sem marcar entre fevereiro e abril. Para um centroavante, o período é muito grande, ainda mais pelo investimento do Botafogo. O Alvinegro pagou 15 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões) para tirar o atacante do Benfica no meio do ano passado.

"É complicado. Principal função do centroavante é fazer gols. Quando a gente passa um, dois, três, quatro jogos sem fazer gol é complicado. Parece que a bola está fugindo de você. É tentar manter a positividade. Isso entra até no papo psicológico, de tentar manter a confiança em alta. Vai muito de avaliar seu próprio jogo, as jogadas, ações. Sempre tem alguma coisa para melhorar", concluiu.