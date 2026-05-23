Contratado no início da temporada, Dória rescindiu com o São PauloDivulgação / São Paulo
Botafogo avalia Dória como possível substituto de Alexander Barboza
Zagueiro, de 31 anos, foi revelado pelo Alvinegro
Franclim valoriza melhora do Botafogo no segundo tempo: 'Essa equipe luta sempre'
Treinador comentou sobre mudança de postura e destacou a qualidade de Barrera
Barrera destaca dificuldade de jogo contra São Paulo: 'Empate importante'
Meia marcou gol que igualou placar aos 44 minutos do segundo tempo
Botafogo empata com São Paulo pelo Brasileirão com golaço de Barrera no fim do jogo
Alvinegro não jogou bem na primeira etapa, mas impôs pressão e empilhou chances no segundo tempo
Botafogo avalia Dória como possível substituto de Alexander Barboza
Zagueiro, de 31 anos, foi revelado pelo Alvinegro
Arthur Cabral relembra fase difícil e cita questão psicológica: 'A gente acha que desaprendeu'
Atacante, de 28 anos, é o vice-artilheiro do Botafogo na temporada
Com sondagens, Vitinho não quer 'forçar saída' do Botafogo
Lateral, de 26 anos, defende o clube desde 2024
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