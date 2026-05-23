Contratado no início da temporada, Dória rescindiu com o São Paulo - Divulgação / São Paulo

Contratado no início da temporada, Dória rescindiu com o São PauloDivulgação / São Paulo

Publicado 23/05/2026 15:50

Rio - O zagueiro Matheus Dória, de 31 anos, que deixou o São Paulo na última semana pode ser reforço do Botafogo. De acordo com informações do "Canal do TF", o Alvinegro avalia investir na contratação do defensor, que está livre no mercado.

Revelado pelo Botafogo, Dória é um zagueiro canhoto, e o clube carioca acabou de negociar Alexander Barboza, que também tem o pé esquerdo como dominante. Apesar disso, ainda não houve nenhum contato com o atleta.

O zagueiro Dória rescindiu seu contrato com o São Paulo na última quinta-feira (21). O defensor alega que ele e seus familiares foram alvo de ameaças de torcedores por meio das redes sociais. Ele foi bastante criticado pela torcida após falhas na derrota por 2 a 1 para o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, e também no empate por 1 a 1 com o Millionarios, da Colômbia, em jogo válido pela Copa Sul-Americana.

Com 31 anos, o zagueiro teve longa passagem por clubes mexicanos, como o Santos Laguna e Atlas. No exterior ele também atuou por Olympique de Marselha, Granada e Yeni Malatyaspor, da Turquia.