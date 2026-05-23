Barrera comemora gol que empatou jogo contra São Paulo no fim da partida - Vitor Silva / Botafogo

Barrera comemora gol que empatou jogo contra São Paulo no fim da partidaVitor Silva / Botafogo

Publicado 23/05/2026 19:19

O meia Jordan Barrera, autor do golaço que empatou o jogo contra o São Paulo em 1 a 1 aos 44 minutos do segundo tempo, neste sábado (23), comemorou o ponto conquistado fora de casa. Em entrevista após a partida, ele pregou a importância de seguir trabalhando pela equipe.

"Foi uma partida difícil, importante para nós, foi um empate importante, temos que seguir trabalhando para o que vem. Faltam dois jogos, vamos por cada um, sempre dando o melhor. A equipe está dando o melhor e vamos dar o melhor por essa camisa", disse, ao 'Premiere'.

O Botafogo volta a campo para enfrentar o Caracas na próxima quarta-feira (27), às 19h, no estádio Olimpico de la UCV, pela Copa Sul-Americana. O Glorioso já está classificado diretamente às oitavas de final da competição.