Barrera comemora gol que empatou jogo contra São Paulo no fim da partidaVitor Silva / Botafogo
Barrera destaca dificuldade de jogo contra São Paulo: 'Empate importante'
Meia marcou gol que igualou placar aos 44 minutos do segundo tempo
Barrera destaca dificuldade de jogo contra São Paulo: 'Empate importante'
Meia marcou gol que igualou placar aos 44 minutos do segundo tempo
Botafogo empata com São Paulo pelo Brasileirão com golaço de Barrera no fim do jogo
Alvinegro não jogou bem na primeira etapa, mas impôs pressão e empilhou chances no segundo tempo
Botafogo avalia Dória como possível substituto de Alexander Barboza
Zagueiro, de 31 anos, foi revelado pelo Alvinegro
Arthur Cabral relembra fase difícil e cita questão psicológica: 'A gente acha que desaprendeu'
Atacante, de 28 anos, é o vice-artilheiro do Botafogo na temporada
Com sondagens, Vitinho não quer 'forçar saída' do Botafogo
Lateral, de 26 anos, defende o clube desde 2024
Bastos desfalca o Botafogo por causa de lesão muscular
Glorioso enfrenta o São Paulo neste sábado (23), a partir das 17h, no Morumbis
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.