Chris Ramos tem 19 jogos pelo Botafogo, quatro gols e uma assistênciaVítor Silva / Botafogo
Segundo informações do "ge", para que a compra fosse obrigatoriamente acionada, o espanhol precisava atingir a marca de apenas 90 minutos em campo. A cláusula foi alcançada com facilidade ainda em 2025, logo em sua segunda partida pelo clube carioca, em um clássico com o Vasco.
O acordo financeiro costurado entre as equipes prevê uma transferência que pode atingir o montante de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 20,5 milhões na cotação atual).
Até o momento, o camisa 9 soma 19 exibições pelo Glorioso, com quatro gols marcados e uma assistência. O jogador entrou em campo duas vezes nesta semana: participou da vitória por 3 a 0 sobre o Independiente Petrolero na quarta-feira (20) e do empate em 1 a 1 contra o São Paulo neste último sábado (23).
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