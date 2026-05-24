Chris Ramos tem 19 jogos pelo Botafogo, quatro gols e uma assistência - Vítor Silva / Botafogo

Chris Ramos tem 19 jogos pelo Botafogo, quatro gols e uma assistênciaVítor Silva / Botafogo

Publicado 24/05/2026 12:20

Rio - O atacante Chris Ramos continuará vestindo a camisa do Botafogo após o término do seu período de empréstimo. O vínculo atual do atleta com o Alvinegro é válido somente até o dia 30 de junho deste ano, mas uma meta estipulada em contrato garante a permanência definitiva do jogador em General Severiano.



Segundo informações do "ge", para que a compra fosse obrigatoriamente acionada, o espanhol precisava atingir a marca de apenas 90 minutos em campo. A cláusula foi alcançada com facilidade ainda em 2025, logo em sua segunda partida pelo clube carioca, em um clássico com o Vasco.



Chris Ramos desembarcou no Rio de Janeiro em agosto de 2025, após indicação direta do então técnico alvinegro Davide Ancelotti. Na época, a diretoria do Botafogo já tentava a aquisição dos direitos econômicos do centroavante de 29 anos, mas o Cádiz aceitou liberá-lo apenas por empréstimo de uma temporada, blindando o negócio com a meta de minutagem.



O acordo financeiro costurado entre as equipes prevê uma transferência que pode atingir o montante de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 20,5 milhões na cotação atual).



Até o momento, o camisa 9 soma 19 exibições pelo Glorioso, com quatro gols marcados e uma assistência. O jogador entrou em campo duas vezes nesta semana: participou da vitória por 3 a 0 sobre o Independiente Petrolero na quarta-feira (20) e do empate em 1 a 1 contra o São Paulo neste último sábado (23).