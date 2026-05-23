O técnico Franclim Carvalho analisou o empate do Botafogo em 1 a 1 contra o São Paulo neste sábado (23), no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após o duelo, o treinador destacou como a postura do time foi diferente no decorrer dos 90 minutos, sendo necessário "dividir o jogo em dois tempos distintos", depois de uma primeira etapa abaixo.
"Nós não fomos bem no primeiro tempo, sofremos o gol logo no início da partida. Num lance que os jogadores falaram muito antes do jogo. Mesmo sem eu ter alertado, eles próprios falaram sobre isso, que era a questão do bater no gol e estar preparado para o rebote", disse.
"O Artur faz um movimento de fora para dentro e nos desmontamos por dentro. Não acompanhamos o rebote. Tivemos muita dificuldade no primeiro tempo. Não conseguimos ser nós, o que queríamos. No segundo tempo, ficou claro que é completamente diferente. Essa equipe tem mostrado que, contra tudo e contra todos, luta sempre", afirmou.
O treinador também comentou sobre Barrera, que empatou o duelo aos 44 minutos do segundo tempo com um golaço, e elogiou sua postura no dia a dia. "O Jordan [Barrera] já jogou de início conosco, já foi não relacionado, foi reserva utilizado, como hoje, na última partida. Tem treinado sempre bem, nunca fez cara feia. A temporada é longa e os jogadores têm momentos que são melhores que os outros. Tem características muito interessantes para nós."
Com o resultado, o Botafogo permanece na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos. O time volta a campo na próxima quarta-feira (27) para enfrentar o Caracas, às 19h, pela Copa Sul-Americana.
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