Franclim Carvalho durante o jogo contra o São Paulo - Vitor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho durante o jogo contra o São PauloVitor Silva / Botafogo

Publicado 23/05/2026 20:20 | Atualizado 23/05/2026 20:20

O técnico Franclim Carvalho analisou o empate do Botafogo em 1 a 1 contra o São Paulo neste sábado (23), no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após o duelo, o treinador destacou como a postura do time foi diferente no decorrer dos 90 minutos, sendo necessário "dividir o jogo em dois tempos distintos", depois de uma primeira etapa abaixo.



"Nós não fomos bem no primeiro tempo, sofremos o gol logo no início da partida. Num lance que os jogadores falaram muito antes do jogo. Mesmo sem eu ter alertado, eles próprios falaram sobre isso, que era a questão do bater no gol e estar preparado para o rebote", disse.





LEIA MAIS: Barrera destaca dificuldade de jogo contra São Paulo: 'Empate importante' "O Artur faz um movimento de fora para dentro e nos desmontamos por dentro. Não acompanhamos o rebote. Tivemos muita dificuldade no primeiro tempo. Não conseguimos ser nós, o que queríamos. No segundo tempo, ficou claro que é completamente diferente. Essa equipe tem mostrado que, contra tudo e contra todos, luta sempre", afirmou.

O treinador também comentou sobre Barrera, que empatou o duelo aos 44 minutos do segundo tempo com um golaço, e elogiou sua postura no dia a dia. "O Jordan [Barrera] já jogou de início conosco, já foi não relacionado, foi reserva utilizado, como hoje, na última partida. Tem treinado sempre bem, nunca fez cara feia. A temporada é longa e os jogadores têm momentos que são melhores que os outros. Tem características muito interessantes para nós."



Com o resultado, o Botafogo permanece na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos. O time volta a campo na próxima quarta-feira (27) para enfrentar o Caracas, às 19h, pela Copa Sul-Americana.