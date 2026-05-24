Bournemouth se classificou para a Liga Europa - Reprodução / X

Bournemouth se classificou para a Liga EuropaReprodução / X

Publicado 24/05/2026 17:42

Inglaterra - O Bournemouth terminou sua histórica campanha no Campeonato Inglês com um empate por 1 a 1 contra o Nottingham Forest. O resultado classificou o time de Rayan para a Liga Europa e o brasileiro recebeu uma homenagem ao término do jogo.

O elenco do Bournemouth ergue um bandeira com o rosto de Rayan com os dizeres: "RayanAIR, voando de Bournemouth para a Europa". A equipe inglesa terminou a competição com uma invencibilidade de 18 partidas.

O Bournemouth terminou a competição na sexta colocação, com três pontos a menos que o Liverpool, que acabou garantindo a vaga na Liga dos Campeões. Além da equipe de Rayan, o Sunderland também irá disputar a Liga Europa.

Rayan chegou ao Bournemouth no começo do ano e se tornou peça fundamental na equipe inglesa. A boa fase fez o jovem ser convocado por Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira.