Bia Haddad, durante jogo contra Francesca Jones neste domingo (24)Anne-Christine Poujoulat / AFP
As adversárias se enfrentaram por quase três horas e viram o calor aumentar gradativamente conforme o tempo avançava. A brasileira está em péssimo momento e deixará o top 100 do WTA na próxima atualização do ranking. Com a derrota deste domingo, ela chega ao 16º revés em 2026 e tem apenas quatro vitórias.
No segundo, a britânica novamente encontrou dificuldades diante de Bia no início da disputa. A brasileira conseguiu abrir boa vantagem e parecia que fecharia sem grandes empecilhos, com 4 games a 2 no placar. Mas a adversária conseguiu virar o confronto e levou até o tie break e venceu por 7 a 4, confirmando o empate na partida. O segundo set durou mais de uma hora.
No terceiro e decisivo set, a britânica tomou conta da partida e rapidamente fechou o jogo, se aproveitando do cansaço da brasileira no saibro. Em menos de meia hora, Francesca Jones finalizou por 6 a 2, sem grandes sustos, virando a partida na estreia de Roland Garros.
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