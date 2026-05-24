Mohamed Salah se despede do LiverpoolDivulgação / Liverpool
Salah se despede do Liverpool e não segura emoção: 'Chorei mais que minha vida inteira'
Egípcio, de 33 anos, encerrou passagem de nove anos
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