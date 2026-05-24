Mohamed Salah se despede do Liverpool - Divulgação / Liverpool

Mohamed Salah se despede do LiverpoolDivulgação / Liverpool

Publicado 24/05/2026 17:20

Inglaterra - O empate do Liverpool por 1 a 1 com o Brentford, no Anfield Road, encerrou a passagem de Mohamed Salah, de 33 anos, pelo clube inglês. Depois da partida, o egípcio mostrou toda a sua emoção em um discurso de despedida dos Reds.

"Eu chorei muito. Mais do que em toda a minha vida. Muito difícil deixar um lugar como este. Não sou um cara muito emocional… mas é muito complicado… nós conseguimos e levamos o clube para onde ele pertence", disse.

Salah faz mistério em relação ao seu futuro. O meia-atacante recebeu consultas de outros clubes europeus e também de equipes sauditas, porém, ainda não comunicou o seu próximo desafio.

Mohamed Salah chegou ao Liverpool em junho de 2017. No total, ele disputou 441 jogos e marcou 257 gols pelo clube inglês. O egípcio conquistou nove títulos, entre eles uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e dois Campeonatos Ingleses.