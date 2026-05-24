MP em ação pelo Juventude - Fernando Alves / Juventude

MP em ação pelo JuventudeFernando Alves / Juventude

Publicado 24/05/2026 11:00

Rio - O atacante MP, do Juventude, foi alvo de injúria racial na noite deste sábado (23), durante o confronto contra o Sport, no estádio Alfredo Jaconi, pela Série B. O crime foi denunciado pelo próprio atleta logo após deixar o gramado, o que levou à paralisação momentânea da partida e à detenção do suspeito em flagrante.



O caso aconteceu aos 20 minutos da etapa final, quando o técnico Maurício Barbieri decidiu substituir o atacante. Enquanto caminhava pelo lado de fora do campo em direção ao banco de reservas, MP ouviu os insultos racistas vindos da arquibancada, de um torcedor do próprio clube gaúcho.

O jogador avisou imediatamente o árbitro Lucas Paulo Torezin, que realizou o gesto oficial do protocolo antirracismo da CBF antes de reiniciar o duelo.



MP optou por nem permanecer no banco de reservas e seguiu direto para o vestiário do clube. Na sequência, o atacante se dirigiu ao Juizado Criminal (Jecrim) do próprio estádio e, depois, à delegacia de polícia para registrar formalmente a ocorrência e prestar depoimento.



O agressor foi identificado de imediato por testemunhas e contido pela equipe de segurança privada do Alfredo Jaconi. Os agentes conduziram o homem até as autoridades policiais para que as medidas cabíveis fossem tomadas.



"Embora não seja sócio, o torcedor identificado terá seu CPF permanentemente bloqueado para a compra de ingressos para jogos do Juventude no Estádio Alfredo Jaconi. O silêncio e a omissão jamais serão opções diante de qualquer ato de discriminação", informou a nota oficial emitida pelo Juventude.