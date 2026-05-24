Mohamed Salah celebra gol pelo Liverpool - Paul Ellis / AFP

Mohamed Salah celebra gol pelo LiverpoolPaul Ellis / AFP

Publicado 24/05/2026 09:46 | Atualizado 24/05/2026 09:50

Mohamed Salah, lenda viva do Liverpool, vestirá a camisa vermelha pela última vez neste domingo (24), contra o Brentford, em Anfield, na última rodada do Campeonato Inglês, em um jogo que será marcado pela emoção.



"The Egyptian King", como é chamado na Inglaterra, ou "O Faraó", como também é conhecido, protagonizou uma das histórias de amor mais marcantes do futebol europeu nos últimos anos, com nove temporadas no ataque dos 'Reds', com quem viveu momentos mágicos: nove títulos - entre eles a Liga dos Campeões em 2019 - e 257 gols, antes de sua última partida.



Durante esse período, ele se tornou o terceiro maior artilheiro da história do clube e conquistou o coração dos torcedores em um nível comparável ao de lendas como Steven Gerrard, Kenny Dalglish e Graeme Souness.



Conflito com Arne Slot



Inclusive, os torcedores do Liverpool o perdoaram por alguns momentos de leve descontentamento, mas a prova de que é um dos ídolos do clube é que ele tem sua própria música: "Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah, Running down the wing... Salah, la, la, la, laaaaaa... The Egyptian King!".



O fim de sua passagem não foi tão tranquilo quanto se poderia esperar. No último fim de semana, Salah enviou uma mensagem considerada por muitos como mais uma provocação ao técnico Arne Slot.



"Quero ver o Liverpool voltar a ser aquele time ofensivo, 'heavy metal', que assusta os adversários. Quero que volte a ser um time campeão. Esse é o futebol que eu sei jogar, e essa é a identidade que é preciso recuperar", afirmou.



"Isso é inegociável. Todos que vêm para este clube devem se adaptar a isso", acrescentou.



Bons e maus momentos



Salah já havia causado polêmica em dezembro de 2025, após ter sido reserva pela terceira partida consecutiva.



Na ocasião, ele falou de uma situação "inaceitável", de promessas "não cumpridas", e admitiu não ter "nenhum relacionamento" com seu treinador.



Essas declarações levaram à sua suspensão por um jogo. Mas, após seu retorno da Copa Africana de Nações, foi reintegrado como se nada tivesse acontecido, sem que sua popularidade entre os torcedores fosse afetada.



"Jamais esquecerei o apoio que vocês me deram nos melhores momentos da minha carreira e o fato de terem estado ao meu lado também nos momentos mais difíceis", disse Salah em março, quando anunciou que deixaria o clube ao final da temporada.