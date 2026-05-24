Jogadores do Arsenal celebram título do Campeonato Inglês - Divulgação / Arsenal

Jogadores do Arsenal celebram título do Campeonato InglêsDivulgação / Arsenal

Publicado 24/05/2026 15:56

Inglaterra - Campeão inglês, o Arsenal encerrou sua participação na competição com a vitória sobre o Crystal Palace por 2 a 1, fora de casa. Depois da partida, os jogadores celebraram com a taça da competição e fizeram festa no gramado da equipe, que também é de Londres.

"Graças a Deus que conseguimos fazer isso", afirmou Mikel Arteta ao fim da partida. Treinador do Arsenal desde 2011, ele já havia sido bicampeão da Supercopa da Inglaterra e da Copa da Inglaterra.

A conquista encerrou um jejum de 22 anos sem títulos da competição por parte do Arsenal. Os Gunners, que chegaram a sua 14ª conquista, são os terceiros maiores vencedores do torneio, atrás de Liverpool e Arsenal.

O Arsenal ainda busca o título inédito da Liga dos Campeões. No próximo sábado (30), o clube inglês irá encarar o PSG, em Budapeste, na Hungria. Os franceses querem o bicampeonato.