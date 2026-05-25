Danilo no jogo entre Cusco e Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Danilo no jogo entre Cusco e FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 25/05/2026 10:27

admitiu que o time está devendo nas atuações recentes.

Danilo não esteve em campo na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras por estar suspenso, mas ainda assim se pronunciou sobre o atual momento do Flamengo. Em postagem nas redes sociais, o defensor resgatou uma foto da conquista da Libertadores de 2025, sobre o rival, e

"Vivemos algumas semanas com altos e baixos em performance e resultado. E não podemos de maneira nenhuma estarmos satisfeitos. Vivendo o Flamengo há quase 1 ano e meio, sabemos que aqui se vive bem se ganhamos, se no fim das contas os troféus trazemos pra casa. E assim tem que ser", diz Danilo em postagem no Instagram.



Ainda assim, o jogador deixou um recado para os torcedores e pediu para que eles confiem nos jogadores que já conquistaram muitos títulos pelo clube. Apesar de o Flamengo ficar a sete pontos do Palmeiras na tabela, ele não joga a toalha no Brasileirão e confia numa retomada rubro-negra.



Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Danilo (@daniluiz2)

"Hora de compactar o ambiente e transformar a frustração em motivação e terminar da melhor maneira essa primeira metade da temporada. Entretanto não podemos esquecer do que construímos, sem viver de passado, mas respeitando os símbolos de campeões do último ano. As contas se fazem no fim", completou.



Próximos jogos do Flamengo



Convocado para a Copa do Mundo, Danilo deve fazer a última partida pelo Flamengo contra o Cusco, na terça-feira, no Maracanã às 21h30 (de Brasília), pela Libertadores.

Depois, ele se apresentará na seleção brasileira e não enfrentará o Coritiba, no sábado (30), também no Rio, às 16h.

