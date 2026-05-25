Rio — Integrantes de uma torcida organizada do Flamengo foram até a portaria do condomínio onde mora o jogador Jorge Carrascal, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, na noite deste domingo (24). Os flamenguistas fizeram um protesto contra o atleta, que dava uma festa de aniversário em casa.
Cerca de 10 torcedores estiveram presentes. Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) compareceram ao local para monitorar a situação e a concentração foi dispersada sem incidentes.
Carrascal foi um dos destaques negativos da derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, no último sábado (23). Quando a partida estava empatada, ainda aos 20 minutos do primeiro tempo, o colombiano foi expulso por acertar o adversário Murilo com a sola do pé, quando o Rubro-Negro era melhor no confronto.
O meia se desculpou nas redes sociais após a partida. "Nunca foi minha intenção ser expulso em uma partida tão importante, considerando o que ela representa para o clube. Peço desculpas a todos os meus companheiros e a toda a comissão técnica", escreveu nas redes sociais.
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