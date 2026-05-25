Leonardo Jardim será denunciado pelo STJDAdriano Fontes / Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O treinador do Flamengo, Leonardo Jardim, deverá receber uma denuncia do Supremo Tribunal de Justiça Desportivo (STJD) por suas declarações depois da derrota do clube carioca para o Palmeiras por 3 a 0, no Maracanã, no último sábado (23).
LEIA MAIS: Jorginho tem lesão detectada e vira desfalque no Flamengo
Revoltado com a decisão de Davi de Oliveira Lacerda na expulsão de Jorge Carrascal, o treinador citou o baixo aproveitamento do Flamengo nas arbitragens comandadas por ele.
LEIA MAIS: Uniforme azarado, Urubu e time de Zico! Conheça as maiores curiosidades da história do Fla
"Eu vejo dados. Vocês sabem qual o aproveitamento do Palmeiras com este árbitro? 90 e tal por cento! E o aproveitamento do Flamengo? Menos de 50%. Uma equipe que normalmente ganha muito. Os dados eu vejo", afirmou o comandante.
LEIA MAIS: Integrantes de organizada fazem protesto na porta do condomínio de Carrascal
Além do treinador Leonardo Jardim, a procuradoria do STJD também vai denunciar o meia Jorge Carrascal pela expulsão no jogo do último sábado (23).