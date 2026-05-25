Leonardo Jardim será denunciado pelo STJD - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim será denunciado pelo STJDAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 25/05/2026 14:50

Rio - O treinador do Flamengo, Leonardo Jardim, deverá receber uma denuncia do Supremo Tribunal de Justiça Desportivo (STJD) por suas declarações depois da derrota do clube carioca para o Palmeiras por 3 a 0, no Maracanã, no último sábado (23).

Revoltado com a decisão de Davi de Oliveira Lacerda na expulsão de Jorge Carrascal, o treinador citou o baixo aproveitamento do Flamengo nas arbitragens comandadas por ele.

"Eu vejo dados. Vocês sabem qual o aproveitamento do Palmeiras com este árbitro? 90 e tal por cento! E o aproveitamento do Flamengo? Menos de 50%. Uma equipe que normalmente ganha muito. Os dados eu vejo", afirmou o comandante.

Além do treinador Leonardo Jardim, a procuradoria do STJD também vai denunciar o meia Jorge Carrascal pela expulsão no jogo do último sábado (23).