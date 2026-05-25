Jorginho em ação no duelo entre Flamengo e Palmeiras, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Jorginho em ação no duelo entre Flamengo e Palmeiras, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/05/2026 13:19

"Vale ressaltar que esta é a sexta fratura de um jogador do Flamengo em menos de seis meses de temporada. Em nenhuma das jogadas que originaram tais lesões, o atleta adversário foi expulso. Em alguns casos, como no último sábado, nem mesmo o cartão amarelo foi aplicado", escreveu o clube.

Além disso, a diretoria, indiretamente, comentou o cartão vermelho de Carrascal : "O Flamengo é a equipe com mais tempo de bola rolando no país, apenas o 12º time em número de faltas cometidas, mas é o clube com mais jogadores expulsos no Brasileirão até aqui: seis, sendo cinco deles com cartão vermelho direto".

Já garantido nas oitavas de final, o Flamengo enfrentará o Cusco às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Leia o comunicado do Flamengo:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após exame de imagem realizado na manhã desta segunda-feira (25), o meia Jorginho teve confirmada uma fratura no dedão do pé direito. A lesão é fruto de duas faltas violentas sofridas no primeiro tempo de Flamengo x Palmeiras, nas quais o jogador adversário sequer foi advertido com cartão amarelo.



Vale ressaltar que esta é a sexta fratura de um jogador do Flamengo em menos de seis meses de temporada. Em nenhuma das jogadas que originaram tais lesões, o atleta adversário foi expulso. Em alguns casos, como no último sábado, nem mesmo o cartão amarelo foi aplicado.



Em contrapartida a este cenário, o Flamengo é a equipe com mais tempo de bola rolando no país, apenas o 12º time em número de faltas cometidas, mas é o clube com mais jogadores expulsos no Brasileirão até aqui: seis, sendo cinco deles com cartão vermelho direto. Nenhuma destas expulsões resultou na saída de campo do atleta adversário ou lesão.



Jorginho está fora da partida contra o Cusco, válida pela CONMEBOL Libertadores, nesta terça-feira (26). Caso não tenha condições de jogo no próximo sábado (30), será o décimo desfalque confirmado do Flamengo para a partida diante do Coritiba, pelo Brasileirão Betano 2026."