Rio - O Flamengo informou que Jorginho sofreu uma fratura no dedão do pé direito e será desfalque no duelo com o Cusco (PER), nesta terça-feira (26). Em nota oficial, o Rubro-Negro ressaltou que a lesão do meio-campista é fruto das "faltas violentas sofridas" na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, no sábado (23), pelo Campeonato Brasileiro.
"Vale ressaltar que esta é a sexta fratura de um jogador do Flamengo em menos de seis meses de temporada. Em nenhuma das jogadas que originaram tais lesões, o atleta adversário foi expulso. Em alguns casos, como no último sábado, nem mesmo o cartão amarelo foi aplicado", escreveu o clube.
Além disso, a diretoria, indiretamente, comentou o cartão vermelho de Carrascal: "O Flamengo é a equipe com mais tempo de bola rolando no país, apenas o 12º time em número de faltas cometidas, mas é o clube com mais jogadores expulsos no Brasileirão até aqui: seis, sendo cinco deles com cartão vermelho direto".
Já garantido nas oitavas de final, o Flamengo enfrentará o Cusco às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.
Leia o comunicado do Flamengo:
"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após exame de imagem realizado na manhã desta segunda-feira (25), o meia Jorginho teve confirmada uma fratura no dedão do pé direito. A lesão é fruto de duas faltas violentas sofridas no primeiro tempo de Flamengo x Palmeiras, nas quais o jogador adversário sequer foi advertido com cartão amarelo.
Vale ressaltar que esta é a sexta fratura de um jogador do Flamengo em menos de seis meses de temporada. Em nenhuma das jogadas que originaram tais lesões, o atleta adversário foi expulso. Em alguns casos, como no último sábado, nem mesmo o cartão amarelo foi aplicado.
Em contrapartida a este cenário, o Flamengo é a equipe com mais tempo de bola rolando no país, apenas o 12º time em número de faltas cometidas, mas é o clube com mais jogadores expulsos no Brasileirão até aqui: seis, sendo cinco deles com cartão vermelho direto. Nenhuma destas expulsões resultou na saída de campo do atleta adversário ou lesão.
Jorginho está fora da partida contra o Cusco, válida pela CONMEBOL Libertadores, nesta terça-feira (26). Caso não tenha condições de jogo no próximo sábado (30), será o décimo desfalque confirmado do Flamengo para a partida diante do Coritiba, pelo Brasileirão Betano 2026."
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