Paulinho comemora gol contra Flamengo fazendo gesto de silêncio à torcidaCesar Greco / Palmeiras
"Gente, pelo amor de Deus, isso não é incitar a violência. E o jogador do Flamengo [De la Cruz] fez certo em ir atrás ali, faz parte. Se jogador do meu time, se eu faço gol assim decisivo, eu também ia mandar ficar quieto. Cada um está defendendo o seu. Hipocrisia seria se, quando terminasse o jogo, os caras saíssem brigando. Terminou o jogo e está todo mundo conversando nessa imagem", disse, durante o programa "Fechamento SporTV" na noite deste domingo (24).
"Bruno Henrique quando fez o chororô contra o Botafogo eu dei risada lá em casa. Não estou fazendo a defesa de ninguém. Eu sou a favor disso. Falam que o Paulinho pisou na bandeira, que falta de respeito e tal, isso é futebol. Alguns podem encarar como falta de respeito, outros não, está tranquilo. Se eu estivesse em campo, alguém fizesse gol e mandasse minha torcida calar a boca eu ia tirar o cara de lá. Faz parte. Eu sou a favor de quem tirou o Paulinho e do que o Paulinho fez."
O Rubro-Negro volta a campo para enfrentar o Cusco nesta terça-feira (26), às 21h30, pela Libertadores.
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