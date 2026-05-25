Paulinho comemora gol contra Flamengo fazendo gesto de silêncio à torcida - Cesar Greco / Palmeiras

Paulinho comemora gol contra Flamengo fazendo gesto de silêncio à torcidaCesar Greco / Palmeiras

Publicado 25/05/2026 13:30

Rio — O ex-jogador e comentarista do 'SporTV', Felipe Melo, defendeu a comemoração de Paulinho, do Palmeiras, após o jogador marcar o terceiro gol do clube paulista na vitória sobre o Flamengo no último sábado (23). Na ocasião, o atacante fez o gesto de silêncio, colocando um dedo na frente da boca, o que acabou gerando uma briga generalizada antes do apito final.



"Gente, pelo amor de Deus, isso não é incitar a violência. E o jogador do Flamengo [De la Cruz] fez certo em ir atrás ali, faz parte. Se jogador do meu time, se eu faço gol assim decisivo, eu também ia mandar ficar quieto. Cada um está defendendo o seu. Hipocrisia seria se, quando terminasse o jogo, os caras saíssem brigando. Terminou o jogo e está todo mundo conversando nessa imagem", disse, durante o programa "Fechamento SporTV" na noite deste domingo (24).

Felipe Melo também lembrou de quando Bruno Henrique, do Flamengo, marcou gol contra o Botafogo no estádio Nilton Santos e fez uma comemoração provocativa à torcida alvinegra.



"Bruno Henrique quando fez o chororô contra o Botafogo eu dei risada lá em casa. Não estou fazendo a defesa de ninguém. Eu sou a favor disso. Falam que o Paulinho pisou na bandeira, que falta de respeito e tal, isso é futebol. Alguns podem encarar como falta de respeito, outros não, está tranquilo. Se eu estivesse em campo, alguém fizesse gol e mandasse minha torcida calar a boca eu ia tirar o cara de lá. Faz parte. Eu sou a favor de quem tirou o Paulinho e do que o Paulinho fez."



O Rubro-Negro volta a campo para enfrentar o Cusco nesta terça-feira (26), às 21h30, pela Libertadores.