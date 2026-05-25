Carrascal vive situação difícil no Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Carrascal vive situação difícil no FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 25/05/2026 18:20 | Atualizado 25/05/2026 18:42

Rio - Expulso na derrota para o Palmeiras por 3 a 0, meia-atacante Jorge Carrascal, de 28 anos, será multado pelo Flamengo. De acordo com informações da "ESPN", o Rubro-Negro entende a punição como justa e a situação como resolvida. Não haverá um afastamento do colombiano do elenco de Leonardo Jardim.

Carrascal foi expulso em três oportunidades na temporada. Na Supercopa do Brasil contra o Corinthians, no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense e desta vez contra o Palmeiras. O Rubro-Negro só saiu vencedor no clássico carioca.

O meia se desculpou nas redes sociais após a partida. "Nunca foi minha intenção ser expulso em uma partida tão importante, considerando o que ela representa para o clube. Peço desculpas a todos os meus companheiros e a toda a comissão técnica", escreveu nas redes sociais.

A situação fez com que torcedores do Flamengo fizessem cobranças à postura do jogador. Integrantes de uma torcida organizada do Flamengo foram até a portaria do condomínio onde mora o jogador Jorge Carrascal, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, na noite do último domingo (24). Os flamenguistas fizeram um protesto contra o atleta, que dava uma festa de aniversário em casa.



Cerca de 10 torcedores estiveram presentes. Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) compareceram ao local para monitorar a situação e a concentração foi dispersada sem incidentes.