Leonardo Jardim, técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/05/2026 07:33 | Atualizado 26/05/2026 07:33

O Flamengo enfrenta o Cusco, do Peru, nesta terça-feira (26), às 21h30, pela última rodada do grupo A da Copa Libertadores. O Rubro-Negro já garantiu a classificação em primeiro lugar e agora, busca a melhor campanha geral da fase de grupos para poder decidir todos os jogos do mata-mata em casa, enquanto o adversário está eliminado do torneio, com apenas um ponto.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ Premium (streaming).

Provável escalação do Rubro-Negro





Sendo assim, o Flamengo deve entrar em campo com: Rossi (Andrew); Varela (Royal), Vitão, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Paquetá, Carrascal (De la Cruz); Plata, Lino e Pedro.



LEIA MAIS: Flamengo aponta valor que já deixou de receber do BRB após limina Apesar de buscar a liderança geral da primeira fase, o técnico Leonardo Jardim pode poupar alguns titulares. Os convocados não poderão jogar contra o Coritiba no sábado (30), então eles podem entrar em campo nesta terça-feira. O clube não contará com Jorginho, que sofreu uma fratura no dedão do pé direito contra o Palmeiras, Arrascaeta e Cebolinha: todos estão no departamento médico.Sendo assim, o Flamengo deve entrar em campo com: Rossi (Andrew); Varela (Royal), Vitão, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Paquetá, Carrascal (De la Cruz); Plata, Lino e Pedro.

Como chega o Cusco

O Cusco está em sexto lugar no Campeonato Peruano e vem de vitória no torneio no último sábado (23) contra o Atlético Grau, por 1 a 0. A base da escalação desse confronto tende a ser utilizada novamente pelo técnico Alejandro Orfila para a partida contra o Flamengo.



Portanto, o Cusco deve começar a partida com: Pedro Díaz; Ruidías, Choi, Ampuero, Zevallos; Valenzuela, Herrera, Soto, Colman, Silva; Juan Tévez.

Arbitragem

Árbitro: José Javier Burgos (URU)

Assistentes: Pablo Llarena (URU) e Hector Bergalo (URU)

VAR: Christian Ferreyra (URU)