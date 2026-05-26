Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo - Mauro Pimentel / AFP

Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoMauro Pimentel / AFP

Publicado 26/05/2026 09:53 | Atualizado 26/05/2026 09:53

O Flamengo chega à última rodada da fase de grupos da Libertadores já classificado para as oitavas de final, mas ainda tem uma missão. Para se garantir como primeiro lugar geral e assim decidir no Maracanã até a semifinal, o Rubro-Negro precisa vencer o Cusco nesta terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília) no Rio, e também fazer contas.



A situação na Libertadores

Isso porque tem outros dois clubes argentinos com os mesmos 13 pontos: Rosário Central e Independiente Rivadávia. Caso eles também vençam, a definição da melhor equipe nesta fase poderá sair pelo saldo de gols ou até mesmo gols marcados ou sofridos.



Neste momento, o Flamengo está em primeiro lugar e o Rosário Central é quem mais pode atrapalhar os planos, já que possui o mesmo saldo (9), mas perde no número de gols marcados (tem 9 contra 11). Já o Independiente Rivadávia está atrás dos dois por ter um saldo de 7.

O que o Flamengo precisa

Ou seja, o Rubro-Negro tem que vencer no Maracanã por uma diferença de saldo e de número de gols no placar ao menos iguais a um possível triunfo do time de Ángel Di María, que joga fora de casa contra o Independiente del Valle. Além disso, o outro argentino não pode superar o Bolívar na altitude por dois gols a mais de saldo que o time de Leonardo Jardim.



Um alternativa mais fácil para garantir o primeiro lugar geral é uma vitória em casa e os dois rivais tropeçarem fora em seus jogados na quarta-feira (27).