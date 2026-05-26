Rio — O meia Huguinho, do Botafogo, chegou à sua terceira partida seguida como titular contra o São Paulo, no último sábado (23). O jogador está se consolidando como uma peça recorrente no meio-campo do Alvinegro, após o afastamento de Danilo.
No entanto, apesar da sequência, o atleta fez seu primeiro jogo abaixo no empate com equipe paulista, em um cenário que o time de Dorival Júnior conseguiu pressionar e dominar as ações no primeiro tempo.
Mesmo assim, Huguinho recebeu elogios pelas atuações contra o Independiente Petrolero e o Corinthians. Em ambas as partidas, o jogador acumulou bons números defensivos recuperando bolas, fazendo interceptações e bloqueando chutes.
Huguinho tem 19 anos. Revelado pelo Botafogo no início de 2025 e meses depois, foi emprestado ao RWDM Brussels, da Bélgica, onde ficou até o último mês de março.
O Glorioso volta a campo para enfrentar o Caracas nesta quarta-feira (27), às 19h, no estádio Olímpico de la UCV, pela Copa Sul-Americana. A equipe de Franclim Carvalho já está classificada diretamente às oitavas do torneio.
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