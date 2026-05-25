Jordan Barrera comemora gol marcado pelo Botafogo sobre o São Paulo, no Morumbis
Ao todo, sob o comando do treinador, o meia-atacante foi titular em uma única partida - no empate em 2 a 2 com o Coritiba, em abril. De resto, saiu do banco de reservas em seis jogos e não foi nem sequer utilizado em sete.
Agora, Jordan Barrera espera manter a boa sequência para, quem sabe, retornar à escalação principal alvinegra. O próximo compromisso será contra o Caracas (VEN), quarta-feira (27), às 19h (de Brasília), pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.
A minutagem de Jordan Barrera com Franclim Carvalho
. Botafogo 2x2 Coritiba - Titular, por 65 minutos
. Racing (ARG) 2x3 Botafogo - Entrou, por 10 minutos
. Chapecoense 1x4 Botafogo - Entrou, por 17 minutos
. Botafogo 1x0 Chapecoense - Não entrou em campo
. Botafogo 2x2 Internacional - Não entrou em campo
. Botafogo 3x0 Independiente Petrolero (BOL) - Não foi relacionado
. Botafogo 1x2 Remo - Não entrou em campo
. Botafogo 2x1 Racing (ARG) - Não entrou em campo
. Atlético-MG 1x1 Botafogo - Entrou, por 10 minutos
. Chapecoense 2x0 Botafogo - Não entrou em campo
. Botafogo 3x1 Corinthians - Não entrou em campo
. Independiente Petrolero (BOL) 0x3 Botafogo - Entrou, por 13 minutos
. São Paulo 1x1 Botafogo - Entrou, por 25 minutos
