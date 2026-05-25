Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 25/05/2026 09:09





LEIA MAIS: Santi Rodríguez cobra mudança de mentalidade no início dos jogos e elogia Barrera Rio — O Botafogo já está garantido diretamente às oitavas de final da Copa Sul-Americana, sem a necessidade de disputar os playoffs. O Alvinegro, líder do grupo, não pode mais ser alcançado pelo Caracas, o segundo lugar, na última rodada, e por isso, a comissão de Franclim Carvalho deve poupar o time principal no jogo contra os venezuelanos desta quarta-feira (27).

Com a vaga confirmada na competição continental, o foco do treinador na semana é a partida contra o Bahia, neste sábado (30), na Arena Fonte Nova, às 17h30, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o último confronto do Glorioso antes da pausa para a Copa do Mundo.

Peças importantes

Para o jogo do Brasileirão, Franclim contará com os retornos de Alex Telles e Medina, que estavam suspensos contra o São Paulo.



Durante a pausa da Copa, o Departamento Médico do clube terá mais tempo para recuperar os jogadores Allan, Bastos, Júnior Santos, Kaio Pantaleão, Matheus Martins e Nathan Fernandes. Já Danilo está afastado.