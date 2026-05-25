Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

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Rio - O Botafogo divulgou nesta segunda-feira (25) os relacionados para a partida contra o Caracas (VEN). As duas equipes vão se enfrentar na quarta-feira (27), às 19h (de Brasília), na Venezuela, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

A lista conta com os retornos de Alex Telles, Cristian Medina e Mateo Ponte, que cumpriram suspensão diante do São Paulo, no Brasileiro, pelo terceiro cartão amarelo. Matheus Martins, recuperado de lesão, também volta a ficar à disposição.
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Por outro lado, Kadir, que esteve presente na última lista e chegou a atuar diante do Tricolor Paulista, será desfalque. Danilo, afastado dos treinos até que defina seu futuro, Júnior Santos e Bastos, lesionados, estão fora.

Confira a lista de relacionados do Botafogo:

Goleiros: Léo Linck; Neto; Raul.
Defensores: Alex Telles; Anthony; Caio Roque; Ferraresi; Justino; Kadu; Marçal; Mateo Ponte; Vitinho e Yhtallo.
Meio-Campistas: Caio Valle; Cristian Medina; Edenilson; Huguinho; Montoro; Newton; Santi Rodríguez; e Wallace Davi.
Atacantes: Arthur Cabral; Chris Ramos; Joaquín Correa; Jordan Barrera; Kauan Toledo; Lucas Villalba e Matheus Martins.
 