Presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães vem tocando negociações para nova venda da SAFArthur Barreto/ BFR

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O Botafogo social e a Eagle Bidco entraram em acordo no fim de semana para darem fim à briga judicial que dá mais segurança na gestão da SAF e na recuperação judicial. Nenhuma das partes entrará com novas petições para buscar o controle da gestão, mesmo após o grupo ter conseguido vitória importante no Superior Tribunal de Justiça (STJD).
Além do acerto sobre a permanência do atual diretor geral Eduardo Iglesias, o Glorioso ainda terá a venda de 90% do futebol facilitada pelo grupo, que detém essa quantidade na sociedade.
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Para isso, a Eagle deve pagar algo em torno de 25 milhões de euros (cerca de R$ 145,5 milhões) pela dívida cobrada ao Lyon. Em troca, vai devolver os 90% das ações da SAF ao Botafogo, segundo informação do site 'Uol', confirmada por O DIA.

Três propostas pela SAF do Botafogo

Desta maneira, o clube social terá as portas abertas para sacramentar nova venda do futebol, possivelmente à GDA Luma Capital. A proposta do fundo de investimentos é a mais cotada para ser aprovada no Conselho Deliberativo.
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Há outras duas propostas à mesa, sendo uma delas de John Textor, que perdeu a confiança dentro do Botafogo. A expectativa dos dirigentes é arrecadar por volta de R$ 500 milhões com essa nova negociação, sendo que haveria um aporte inicial que ajudaria a SAF a fechar as contas de 2026.
 