Presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães vem tocando negociações para nova venda da SAF - Arthur Barreto/ BFR

Presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães vem tocando negociações para nova venda da SAFArthur Barreto/ BFR

Publicado 25/05/2026 13:10

darem fim à briga judicial que dá mais segurança na gestão da SAF e na recuperação judicial. Nenhuma das partes entrará com novas petições para buscar o controle da gestão, mesmo após o grupo ter conseguido

O Botafogo social e a Eagle Bidco entraram em acordo no fim de semana paraNenhuma das partes entrará com novas petições para buscar o controle da gestão, mesmo após o grupo ter conseguido vitória importante no Superior Tribunal de Justiça (STJD)

Além do acerto sobre a permanência do atual diretor geral Eduardo Iglesias, o Glorioso ainda terá a venda de 90% do futebol facilitada pelo grupo, que detém essa quantidade na sociedade.



Para isso, a Eagle deve pagar algo em torno de 25 milhões de euros (cerca de R$ 145,5 milhões) pela dívida cobrada ao Lyon. Em troca, vai devolver os 90% das ações da SAF ao Botafogo, segundo informação do site 'Uol', confirmada por O DIA.



Três propostas pela SAF do Botafogo



Desta maneira, o clube social terá as portas abertas para sacramentar nova venda do futebol, possivelmente à GDA Luma Capital. A proposta do fundo de investimentos é a mais cotada para ser aprovada no Conselho Deliberativo.

