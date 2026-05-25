Presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães vem tocando negociações para nova venda da SAFArthur Barreto/ BFR
Botafogo receberá dinheiro da Eagle em acordo que facilita venda da SAF
Glorioso e grupo que detém 90% do futebol dão fim à briga na Justiça e devem sociedade
Três propostas pela SAF do Botafogo
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Ele também recebeu uma camisa em homenagem à conquista da Copa de 70 com a Seleção
Com retornos importantes, Botafogo divulga lista de relacionados para enfrentar o Caracas
A lista conta com volta de Alex Telles, Medina, Ponte e Matheus Martins
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Colombiano, que vive fase artilheira, espera reconquistar espaço no Glorioso
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