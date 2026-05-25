Jairzinho ao lado do técnico Franclim Carvalho - Vítor Silva/ BFR

Jairzinho ao lado do técnico Franclim CarvalhoVítor Silva/ BFR

Publicado 25/05/2026 16:10 | Atualizado 25/05/2026 16:11

Rio - Ídolo do Botafogo , Jairzinho visitou o CT Lonier nesta segunda-feira (25) para um café da manhã especial. O Glorioso informou que foi um convite do técnico Franclim Carvalho. O ex-jogador ainda recebeu a camisa alvinegra personalizada com o nome "Jairzinho" e o número 70, em referência à conquista da Copa do Mundo com a seleção brasileira.

"Visita campeã! A convite do técnico Franclim Carvalho, o nosso ídolo Jairzinho visitou o CT do Botafogo para um café da manhã especial com a comissão técnica e os atletas do Glorioso! O Furacão também recebeu uma camisa em homenagem à sua conquista da Copa do Mundo de 1970 com a Seleção Brasileira!", escreveu o Glorioso, nas redes sociais.

VISITA CAMPEÃ!



A convite do técnico Franclim Carvalho, o nosso ídolo Jairzinho visitou o CT do Botafogo para um café da manhã especial com a comissão técnica e os atletas do Glorioso! O Furacão também recebeu uma camisa em homenagem à sua conquista da Copa do Mundo de 1970… pic.twitter.com/Yq9aNVjFKV — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 25, 2026

Em entrevista à 'Botafogo TV', Franclim Carvalho celebrou a presença de Jairzinho e contou como foi o café da manhã com o ídolo do Glorioso.

"Já é um orgulho, uma responsabilidade muito grande, é normal que nós que recebemos o Jairzinho tenhamos algum nervosismo inicial pelo peso, mas é uma satisfação enorme. Agradeço muito ao Jairzinho por ter vindo cá e acho que é importante nós sentirmos este peso e esta responsabilidade. Não só da camisa, mas dos ídolos que passaram pelo Botafogo", disse Franclim.

"Tivemos a possibilidade durante o café da manhã de ouvir muitas histórias do verdadeiro futebol, do verdadeiro tempo do futebol, e isso para nós é um orgulho e uma satisfação conhecer pela própria voz do Jairzinho", completou.

Jogadores do Botafogo posam para foto com Jairzinho Vítor Silva / BFR

Jairzinho, que também posou para foto com os jogadores no local, exaltou a estrutura do Centro de Treinamento.

"Primeiro eu quero parabenizar a direção do Botafogo por proporcionar para o Rio de Janeiro e o Brasil este complexo maravilhoso para que possa ajudar o Botafogo a ser o clube que é dentro do Brasil e no mundo todo. Está de parabéns o Botafogo de Futebol Regatas. E quero desejar boa sorte à nova comissão que vai desenvolver a qualidade e o prestígio do Botafogo", afirmou o ídolo.