Julián Álvarez está na mira do PSGAFP

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Na mira do Barcelona, Julián Álvarez recusou uma proposta de renovação com o Atlético de Madrid. De acordo com o jornal espanhol "Marca", o novo vínculo renderia ao atleta 10 milhões de euros por temporada (R$ 58,5 milhões), no entanto, o atacante vê com bons olhos uma possível saída do clube.

Um dos principais nomes do clube espanhol na temporada e visto pela diretoria do Atlético como peça central da equipe, Álvarez tem contrato até 2030. Foi oferecido ao argentino um aumento salarial para blindar o atleta, mas o jogador decidiu não avançar nas conversas neste momento.
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O jornal também afirmou que o Barcelona monitora a situação do atacante, que teria interesse em atuar pelo clube catalão. No entanto, o Atlético não pretende negociar o jogador por menos de 150 milhões de euros (R$ 877,5 milhões).

Álvarez terminou a temporada como um dos artilheiros do Atlético de Madrid. Foram 49 jogos, sendo 42 como titular, com 20 gols marcados e nove assistências distribuídas. A equipe terminou o Campeonato Espanhol na quarta colocação, com 69 pontos, e chegou até as semifinais da Liga dos Campeões.