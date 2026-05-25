Julián Álvarez está na mira do PSGAFP
Um dos principais nomes do clube espanhol na temporada e visto pela diretoria do Atlético como peça central da equipe, Álvarez tem contrato até 2030. Foi oferecido ao argentino um aumento salarial para blindar o atleta, mas o jogador decidiu não avançar nas conversas neste momento.
O jornal também afirmou que o Barcelona monitora a situação do atacante, que teria interesse em atuar pelo clube catalão. No entanto, o Atlético não pretende negociar o jogador por menos de 150 milhões de euros (R$ 877,5 milhões).
Álvarez terminou a temporada como um dos artilheiros do Atlético de Madrid. Foram 49 jogos, sendo 42 como titular, com 20 gols marcados e nove assistências distribuídas. A equipe terminou o Campeonato Espanhol na quarta colocação, com 69 pontos, e chegou até as semifinais da Liga dos Campeões.
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