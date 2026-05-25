Nesta segunda (25), começa a última semana antes da pausa para a Copa do Mundo - Carl de Souza / AFP

Nesta segunda (25), começa a última semana antes da pausa para a Copa do MundoCarl de Souza / AFP

Publicado 25/05/2026 15:39

Rio - A última semana de futebol brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo começa nesta segunda-feira (25). Em meio a decisões nas copas continentais, brigas por posição no Brasileiro e princípios de crise, os quatro grandes do Rio de Janeiro prometem viver sete dias de pressão por um 'final feliz' para a primeira metade da temporada.

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Flamengo balança no Brasileiro

Nos últimos quatro jogos, o 'clima de montanha' que o Flamengo vivia com Leonardo Jardim ficou para trás. Com uma eliminação precoce na Copa do Brasil, para o Vitória, e uma derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, no Brasileiro, o Rubro-Negro viu a tensão crescer nos bastidores.

Na Libertadores, o Mais Querido não precisa se preocupar com a tabela, já que garantiu a classificação e o primeiro lugar na rodada anterior. No Brasileirão, a pressão por uma vitória aumenta.

Nesse cenário, entra em campo nesta terça-feira (26), no Maracanã, contra o já eliminado Cusco (PER), com o objetivo único de mostrar ao torcedor que a sequência de resultados ruins não abalou a equipe, e que o Flamengo ainda é capaz de apresentar um bom futebol e brigar pelas competições que restaram.

No sábado (30), o Rubro-Negro volta a jogar em seu estádio, desta vez pelo Brasileirão, contra o Coritiba. A sete pontos de distância do líder Palmeiras, os comandados de Jardim entram em campo com a obrigação de vencer e manter os 'pneus aquecidos' na corrida pelo título.

Fluminense joga a 'vida' na Libertadores

Para o torcedor tricolor, a impressão deste começo de semana é aquela: "chega o Natal, chega o Ano Novo, mas não chega a quarta-feira (27)". Neste dia, o Fluminense entra em campo para decidir, não só uma vaga no mata-mata da Libertadores, mas também o rumo do restante da temporada.

Caso consiga um lugar nas oitavas, o cenário é o melhor possível. O Tricolor se mantém vivo nas duas copas e encerra a primeira metade do ano entre os líderes do Brasileiro. Porém, uma eliminação na fase de grupos pode custar a paz de Zubeldía — que já não tem sido grande, com os tropeços dos últimos jogos — no comando da equipe.

Depois da decisão no torneio continental, o Fluminense vai a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro, no domingo (31), pelo Brasileirão. O clima do jogo vai depender quase totalmente do resultado de quarta-feira (27), mas já é possível adiantar que uma vitória, somada a um possível tropeço do Flamengo, pode garantir ao Tricolor a 2ª colocação na tabela antes da parada para o Mundial.

Botafogo vive momento de despedidas

Por incrível que pareça, considerando que o primeiro semestre de 2026 foi turbulento nos bastidores de General Severiano, o Botafogo é o time que entra mais tranquilo nesta última semana antes da pausa para a Copa.

Classificado e garantido como primeiro lugar do grupo na Sul-Americana, o Glorioso visita o Caracas (VEN), na quarta-feira (27), para cumprir tabela e recuperar a confiança da equipe, que vem de eliminação na Copa do Brasil e de oscilações nos últimos jogos.

Em seguida, o Botafogo volta a campo contra o Bahia, no sábado (30), também fora de casa, desta vez pelo Brasileirão. Em confronto direto no meio da tabela, o Alvinegro tem a chance de se distanciar de vez da briga contra o rebaixamento e se aproximar da zona de classificação para a Libertadores do ano que vem.

A grande questão do Botafogo nos próximos sete dias serão as despedidas. Uma já é certa: o zagueiro Barboza , titular no ano mágico de 2024, será jogador do Palmeiras. Além disso, a equipe deve se desfazer de outras peças importantes para tentar equilibrar as finanças. Entre elas, a mais provável saída é a do volante Danilo , destaque desta temporada e convocado por Ancelotti para o Mundial.

Vasco tem semana de 'tudo ou nada'

O Vasco promete viver sete dias de tensão ao extremo. Vindo de uma derrota por 3 a 0 no último domingo (24), para o Bragantino, em pleno São Januário, o Cruz-Maltino sofreu impressionantes 10 gols nos últimos três jogos e precisa 'arrumar a casa' o mais rápido possível.

Isto porque, já na quarta-feira (27), os comandados de Renato Gaúcho voltam a entrar em campo na Colina Histórica, contra o Barracas Central (ARG), para decidir uma vaga na próxima fase da Sul-Americana. O time está em segundo no grupo e, na competição, somente o primeiro se classifica.

Por isso, será necessária uma combinação de resultados para o Cruz-Maltino passar direto para as oitavas. Caso a equipe termine na segunda colocação, se classifica para os 'playoffs', nos quais disputará a permanência na competição com o terceiro colocado de um dos grupos da Libertadores. Agora, se ficar em terceiro, é 'fim da linha' para os vascaínos na Sul-Americana.

No fim de semana, a tensão continua. Ainda em São Januário, o Vasco enfrenta o Atlético-MG, no domingo (31), brigando para não terminar a primeira metade da temporada na zona de rebaixamento. A equipe ocupa a 16ª colocação, a apenas dois pontos do Santos, primeiro time dentro do Z-4.