Néstor Lorenzo, técnico da ColômbiaRaul Arboleda / AFP

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A Colômbia anunciou nesta segunda-feira (25) a lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo, que será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Jorge Carrascal, do Flamengo, e Andrés Gómez, do Vasco, foram chamados por Néstor Lorenzo.

Além deles, Jhon Arias, do Palmeiras, e Juan Portilla, do Athletico-PR, estão na relação. A seleção está no Grupo K, ao lado de Portugal, RD Congo e Uzbequistão.

Quem do futebol brasileiro ficou fora?

Vários jogadores que atuam no futebol brasileiro marcaram presença na pré-lista, mas acabaram fora do Mundial. São eles: Jordan Barrera (Botafogo); Carlos Cuesta e Johan Rojas (Vasco); Borré e Carbonero (Internacional); Sebástian Gómez (Coritiba); Mendoza e Viveros (Athletico-PR) e Nestor Villarreal (Cruzeiro).

Os convocados da Colômbia

. Goleiros: Camilo Vargas (Atlas), Alvaro Montero (Vélez Sarsfield) e David Ospina (Atlético Nacional);
. Defensores: Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Willer Ditta (Cruz Azul), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca) e Deiver Machado (Nantes);
. Meio-campistas: Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castaño (River Plate), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Portilla (Athletico-PR), Juan Quintero (River Plate), James Rodríguez (Minnesota United) e Jaminton Campaz (Rosário Central);
. Atacantes: Cucho Hernández (Betis), Luis Díaz (Bayern de Munique), Luis Suárez (Sporting), Andrés Gómez (Vasco) e Jhon Córdoba (Krasnodar).