Néstor Lorenzo, técnico da ColômbiaRaul Arboleda / AFP
Além deles, Jhon Arias, do Palmeiras, e Juan Portilla, do Athletico-PR, estão na relação. A seleção está no Grupo K, ao lado de Portugal, RD Congo e Uzbequistão.
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Néstor Lorenzo, técnico da ColômbiaRaul Arboleda / AFP
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