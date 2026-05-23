Kyle Walker se aposentou da seleção inglesa em março deste ano - Oli Scarff / AFP

Kyle Walker se aposentou da seleção inglesa em março deste anoOli Scarff / AFP

Publicado 23/05/2026 14:20 | Atualizado 23/05/2026 14:26

convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo gerou fortes críticas por parte do experiente lateral Kyle Walker, atualmente no Burnley. Em entrevista à rádio britânica "talkSPORT", o defensor de 35 anos contestou a ausência de grandes medalhões do futebol europeu e definiu a lista do técnico Thomas Tuchel como "uma loucura".



"É impensável um jogador do Real Madrid não estar na seleção inglesa. Mas, por alguma razão, o selecionador decidiu seguir o caminho que seguiu", disparou Walker sobre o corte do lateral Trent Alexander-Arnold. Inglaterra - A polêmicagerou fortes críticas por parte do experiente lateral Kyle Walker, atualmente no Burnley. Em entrevista à rádio britânica "talkSPORT", o defensor de 35 anos contestou a ausência de grandes medalhões do futebol europeu e definiu a lista do técnico Thomas Tuchel como "uma loucura"."É impensável um jogador do Real Madrid não estar na seleção inglesa. Mas, por alguma razão, o selecionador decidiu seguir o caminho que seguiu", disparou Walker sobre o corte do lateral Trent Alexander-Arnold.

O veterano destacou que a variedade de passes, cruzamentos e a personalidade em decisões do antigo companheiro deveriam ter sido levadas em consideração pela comissão técnica.



A surpresa na imprensa internacional aumentou com os desfalques dos meias Cole Palmer, do Chelsea, e de Phil Foden, do Manchester City. Walker, que atuou com Foden sob o comando de Pep Guardiola, admitiu que foi inesperado ver o jovem talento fora do torneio mundial.



"É um choque para mim porque sei o que o Phil é capaz de fazer no dia a dia. Mas o Phil ele provavelmente dirá que ele não mostrou todo o seu potencial em campo pelo Manchester City ou que não teve a oportunidade de fazê-lo", avaliou o jogador.

A ausência do zagueiro Harry Maguire também foi lamentada por Walker, que elogiou a temporada de recuperação do atleta no Manchester United.

"Acho que a experiência dele, por ter participado de todos os torneios em que eu também estive, tem sido fundamental para isso. Então, acho que ele teve muito azar de não ter conseguido entrar", concluiu.

A Inglaterra está no Grupo L e terá Croácia, Gana e Panamá como adversários na fase inicial. O primeiro jogo será diante dos croatas, em Dallas, no dia 17 de maio. Os ingleses não vencem a Copa desde 1966 e buscam erguer a taça após 60 anos.