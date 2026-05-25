Técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, em coletiva nesta segunda-feira (25)Reprodução / X
O anúncio foi feito em um evento em Madri. Os jogadores vão se apresentar neste sábado (30) no CT Cidade do Futebol, em Las Rozas, e farão dois amistosos antes da estreia, contra o Iraque e o Peru. No Mundial, a equipe está no mesmo grupo que Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde.
Confira a lista
Defensores: Cucurella (Chelsea), Grimaldo (Bayer Leverkusen), Cubarsí (Barcelona), Laporte (Athletic Bilbao), Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid) e Pedro Porro (Tottenham);
Meias: Pedri (Barcelona), Fabián Ruíz (PSG), Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Álex Baena (Atlético de Madrid) e Merino (Arsenal);
Atacantes: Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna) e Lamine Yamal (Barcelona).
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