Técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, em coletiva nesta segunda-feira (25) - Reprodução / X

Técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, em coletiva nesta segunda-feira (25)Reprodução / X

Publicado 25/05/2026 08:30

A Espanha anunciou, na manhã desta segunda-feira (25), os convocados para a Copa do Mundo 2026. A seleção, comandada pelo técnico Luis de la Fuente e considerada uma das grandes favoritas do torneio, levará nomes de peso, como o atacante Lamine Yamal e os meias Rodri, Fabián Ruíz e Pedri. A relação não conta com nenhum atleta do Real Madrid.



O anúncio foi feito em um evento em Madri. Os jogadores vão se apresentar neste sábado (30) no CT Cidade do Futebol, em Las Rozas, e farão dois amistosos antes da estreia, contra o Iraque e o Peru. No Mundial, a equipe está no mesmo grupo que Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde.

Confira a lista

Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal) e Joan García (Barcelona);



Defensores: Cucurella (Chelsea), Grimaldo (Bayer Leverkusen), Cubarsí (Barcelona), Laporte (Athletic Bilbao), Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid) e Pedro Porro (Tottenham);



Meias: Pedri (Barcelona), Fabián Ruíz (PSG), Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Álex Baena (Atlético de Madrid) e Merino (Arsenal);



Atacantes: Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna) e Lamine Yamal (Barcelona).