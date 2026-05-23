Jogadores de Congo comemoram classificação para a Copa do Mundo de 2026Ulises Ruiz / AFP
O diretor-executivo do Grupo de Trabalho da Casa Branca para a Copa do Mundo, Andrew Giuliani, disse à "ESPN" que as autoridades informaram a Fifa, a seleção congolesa e o governo daquele país sobre a exigência de manter uma "bolha sanitária" na Bélgica, onde se preparam para o torneio.
Apesar do forte posicionamento americano, o porta-voz da federação africana assegurou que o calendário de amistosos preparatórios no continente europeu segue inalterado. O planejamento prevê um confronto contra a Dinamarca, em Liège (Bélgica), no dia 3 de junho, e outro teste diante do Chile, em Cádiz, na Espanha, seis dias depois.
Integrante do Grupo K, a República Democrática do Congo retorna ao principal palco do futebol mundial após 52 anos de ausência. A seleção deve ter como base a cidade americana de Houston, onde vai disputar em 17 de junho sua primeira partida, contra Portugal.
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