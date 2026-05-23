Dibu Martínez é o goleiro da seleção argentinaJuan Mabromata / AFP
O herói do tricampeonato mundial de 2022 já está oficialmente fora dos amistosos preparatórios da Albiceleste contra Honduras e Islândia, agendados para os dias 6 e 9 de junho, respectivamente. Isso ocorre porque o tempo estimado para a plena recuperação da fratura é de aproximadamente 20 dias, segundo informações publicadas pelo jornal argentino "Olé".
"Hoje quebrei o dedo durante o aquecimento, mas tudo tem seu lado bom. Nunca tinha quebrado um dedo antes, mas toda vez que eu pegava a bola, ela ia para o outro lado. São coisas pelas quais temos que passar", contou em entrevista à "ESPN".
O contratempo físico aconteceu de forma inusitada na última quarta-feira (20), momentos antes do Aston Villa golear o Freiburg por 3 a 0 e conquistar o título da Liga Europa. Apesar da fratura sofrida ainda no aquecimento, o goleiro suportou as dores e permaneceu em campo durante os 90 minutos da final em Istambul antes de ter o diagnóstico confirmado.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.