Dibu Martínez é o goleiro da seleção argentina - Juan Mabromata / AFP

Dibu Martínez é o goleiro da seleção argentinaJuan Mabromata / AFP

Publicado 23/05/2026 15:00

Argentina - A seleção argentina ligou o sinal de alerta às vésperas da Copa do Mundo. O goleiro Dibu Martínez, titular absoluto da equipe comandada por Lionel Scaloni, sofreu uma fratura no dedo anelar da mão direita e passou a ser dúvida para o primeiro compromisso dos atuais campeões mundiais no torneio, diante da Argélia, no dia 16 de junho.



O herói do tricampeonato mundial de 2022 já está oficialmente fora dos amistosos preparatórios da Albiceleste contra Honduras e Islândia, agendados para os dias 6 e 9 de junho, respectivamente. Isso ocorre porque o tempo estimado para a plena recuperação da fratura é de aproximadamente 20 dias, segundo informações publicadas pelo jornal argentino "Olé".



Por outro lado, a comissão médica trouxe um alívio ao constatar que o arqueiro de 33 anos não precisará passar por procedimento cirúrgico. O próprio Martínez detalhou o bastidor do incidente:



"Hoje quebrei o dedo durante o aquecimento, mas tudo tem seu lado bom. Nunca tinha quebrado um dedo antes, mas toda vez que eu pegava a bola, ela ia para o outro lado. São coisas pelas quais temos que passar", contou em entrevista à "ESPN".



O contratempo físico aconteceu de forma inusitada na última quarta-feira (20), momentos antes do Aston Villa golear o Freiburg por 3 a 0 e conquistar o título da Liga Europa. Apesar da fratura sofrida ainda no aquecimento, o goleiro suportou as dores e permaneceu em campo durante os 90 minutos da final em Istambul antes de ter o diagnóstico confirmado.

