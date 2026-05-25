McTominay apresente nota de 20 libras da Escócia com sua finalização de bicicleta em jogo históricoDivulgação
Rival do Brasil na Copa estampa gol histórico da Escócia em nota de 20
McTominay recebe homenagem no país por golaço em classificação histórica
Escócia é a última adversária do Brasil
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