McTominay apresente nota de 20 libras da Escócia com sua finalização de bicicleta em jogo histórico - Divulgação

McTominay apresente nota de 20 libras da Escócia com sua finalização de bicicleta em jogo históricoDivulgação

Publicado 25/05/2026 15:10

Convocado pela Escócia, Scott McTominay agora está presente em algumas notas de 20 libras de seu país, adversário do Brasil na Copa do Mundo. O jogador do Napoli recebeu a homenagem por ter marcado o gol da classificação histórica, após 28 anos de ausência escocesa no torneio de seleções.



E justamente o momento de sua finalização de bicicleta, no 4 a 2 sobre a Dinamarca, está estampado na cédula. O gol foi o que abriu o caminho para o resultado muito comemorado.



McTominay, entretanto, não será visto na grande maioria do comércio. Isso porque o Banco Central do país imprimiu apenas uma edição especial e limitada a 100 notas de 20 libras da Escócia.



Os escoceses ou colecionadores que buscarem uma desses raros exemplares terão que adquiri-los em leilões online, sorteio e em dois pontos de venda em Glasgow e Edimburgo.

Escócia é a última adversária do Brasil



A seleção escocesa, que foi aprimeira de seu grupo nas Eliminatórias, estreia na Copa do Mundo contra o Haiti, tinha 13 de junho. Na segunda rodada, encara o Haiti, no dia 19, e enfrenta o Brasil cinco dias depois (24).