Messi deixou jogo do Inter Miami com um problema muscular - Chandan Khanna/AFP

Messi deixou jogo do Inter Miami com um problema muscularChandan Khanna/AFP

Publicado 25/05/2026 09:43

A reta final antes da Copa do Mundo gerou um momento de apreensão para a Argentina. Lionel Messi precisou ser substituído durante a vitória por 6 a 4 sobre o Philadelphia Union, no último domingo, após sofrer um problema muscular na última partida na MLS antes da parada para o torneio de seleções.



Inter Miami evita alarmismo sobre Messi



O argentino deixou o gramado aos 28 minutos do segundo tempo depois de sentir um incômodo na região posterior da coxa esquerda durante uma cobrança de falta. Apesar da cena ter causado preocupação, o técnico Guillermo Hoyos tratou de reduzir o clima de alerta após a partida.

Segundo ele, a saída do jogador aconteceu mais por precaução do que por uma suspeita inicial de lesão mais séria.



"Ele estava realmente sofrendo de fadiga nesse aspecto; era de fato fadiga. Ele estava cansado, o campo estava pesado e, na dúvida, a abordagem padrão é sempre garantir que você não corra nenhum risco", afirmou o treinador.



Argentina na Copa do Mundo



A informação de Hoyos foi confirmada pelo jornal argentino 'Olé', que passou alívio para os torcedores ao também citar que houve fadiga muscullar. O caso de Messi, inicialmente, requer descanso para não transformar em lesão.



Como a Argentina só estreia na Copa do Mundo em três semanas, contra a Argélia no dia 16 de junho, às 22h (de Brasília), haverá tempo suficiente de repouso para o craque. Com isso, a tendência é que ele fique fora dos amistosos de preparação da seleção Argentina, contra Honduras e Islândia.



A expectativa agora fica pela divulgação dos exames médicos para a confirmação se é algo leve ou para se preocupar.





