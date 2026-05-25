Harry Kane vive o auge de sua carreira no Bayern - Karl-Josef Hildenbrand / AFP

Harry Kane vive o auge de sua carreira no BayernKarl-Josef Hildenbrand / AFP

Publicado 25/05/2026 07:41

O atacante Harry Kane, do Bayern de Munique, ganhou o prêmio Chuteira de Ouro da temporada 2025/26, por marcar 36 gols no Campeonato Alemão, superando adversários como Mbappé, Haaland e o brasileiro Igor Thiago. O tradicional prêmio serve para premiar os artilheiros das ligas europeias.

O inglês já havia vencido o troféu na temporada 2023/24, quando estreou pela equipe. Na temporada atual, ele marcou 72 pontos.

A premiação possui um sistema em que os gols marcados nas cinco principais ligas da Europa - Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França - valem dois pontos. Entre o 6º e o 22º campeonato nacional, cada gol vale 1,5 ponto, enquanto nas ligas menores, cada bola na rede equivale a um ponto.



Igor Thiago, centroavante do Brentford e convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, terminou o Campeonato Inglês com 22 gols, ocupando a 5ª posição do ranking.

Veja a lista da temporada 2025/26

1 - Harry Kane (Bayern de Munique) - 36 gols (72 pontos)

2 - Erling Haaland (Manchester City) - 27 gols (54 pontos)

3 - Kylian Mbappé (Real Madrid) - 25 gols (50 pontos)

4 - Vedat Muriqi (Mallorca) - 23 gols (46 pontos)

5 - Igor Thiago (Brentford) - 22 gols (44 pontos)