O atacante Harry Kane, do Bayern de Munique, ganhou o prêmio Chuteira de Ouro da temporada 2025/26, por marcar 36 gols no Campeonato Alemão, superando adversários como Mbappé, Haaland e o brasileiro Igor Thiago. O tradicional prêmio serve para premiar os artilheiros das ligas europeias.
O inglês já havia vencido o troféu na temporada 2023/24, quando estreou pela equipe. Na temporada atual, ele marcou 72 pontos.
A premiação possui um sistema em que os gols marcados nas cinco principais ligas da Europa - Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França - valem dois pontos. Entre o 6º e o 22º campeonato nacional, cada gol vale 1,5 ponto, enquanto nas ligas menores, cada bola na rede equivale a um ponto.
Igor Thiago, centroavante do Brentford e convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, terminou o Campeonato Inglês com 22 gols, ocupando a 5ª posição do ranking.
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