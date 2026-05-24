Pep Guardiola se despediu do Manchester CityDivulgação / Manchester City

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Inglaterra - Depois de dez anos no comando do Manchester City, Pep Guardiola se despediu do clube inglês neste domingo (24) com a derrota por 2 a 1 para o Aston Villa na última rodada da Premier League. Depois da partida, o espanhol se emocionou e discursou para os torcedores.
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"Nunca imaginei a quantidade de amor. Tem sido uma honra incrível e tremenda ser o seu treinador por 10 anos. Sinto emoções incríveis. Meu pai está aqui hoje nas arquibancadas, com 95 anos - nossa! Talvez ele não perceba, mas tenho certeza de que, em muitos anos, essa arquibancada que parece realmente linda terá o nome da minha família lá. Esse é o maior dos honores. Este é meu lar", disse.
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Com a derrota o Manchester City encerrou sua temporada na segunda colocação do Campeonato Inglês com sete pontos atrás do campeão Arsenal. A equipe de Guardiola conquistou nesta era a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa.
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Pep Guardiola chegou ao Manchester City em julho de 2016. No total, ele conquistou 20 títulos na passagem de dez anos. Os principais: uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e seis títulos do Campeonato Inglês.