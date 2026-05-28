Ainara Avalos é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

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Rio - A musa do Olimpia, Ainara Avalos, declarou que deseja ter um relacionamento com três homens. A beldade afirmou que a sua personalidade permite uma situação como essa e o motivo tem a ver com as características dos possíveis pares.
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Ainara Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
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Musa do Cerro Porteño, Ainara Avalos - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Ainara Ávalos - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Ainara Ávalos - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Ainara Ávalos - Reprodução / Instagram
Ainara Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Ainara Avalos - Reprodução / Instagram
Ainara Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Ainara Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Ainara Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Ainara Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Ainara Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Ainara Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Ainara Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Ainara Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Ainara Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Ainara Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Ainara Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Ainara Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Ainara Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Ainara Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Ainara Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Ainara Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
"Sim, quero, e qual o problema? Um para sair, um para me mimar e um para as noites frias. Sou intensa e, às vezes, um homem só não basta", afirmou em entrevista ao "Popular".
A beldade, que tem mais de 220 mil seguidores no Instagram (@ainaraavalospy), disse que recebeu algumas propostas dos seus fãs. 
"Muitos. Minha caixa de entrada parece um teste aberto para atores, e algumas pessoas fazem propostas tão ousadas que até eu rio quando leio", disse.