Ainara Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Ainara Avalos é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 28/05/2026 11:45

Rio - A musa do Olimpia, Ainara Avalos, declarou que deseja ter um relacionamento com três homens. A beldade afirmou que a sua personalidade permite uma situação como essa e o motivo tem a ver com as características dos possíveis pares.

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"Sim, quero, e qual o problema? Um para sair, um para me mimar e um para as noites frias. Sou intensa e, às vezes, um homem só não basta", afirmou em entrevista ao "Popular".

A beldade, que tem mais de 220 mil seguidores no Instagram (@ainaraavalospy), disse que recebeu algumas propostas dos seus fãs.

"Muitos. Minha caixa de entrada parece um teste aberto para atores, e algumas pessoas fazem propostas tão ousadas que até eu rio quando leio", disse.