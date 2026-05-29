Otamendi é reforço do River Plate - Divulgação / River Plate

Otamendi é reforço do River PlateDivulgação / River Plate

Publicado 29/05/2026 20:57 | Atualizado 29/05/2026 21:13

O River Plate anunciou, na noite desta sexta-feira (29), a contratação do zagueiro Nicólas Otamendi, campeão do mundo com a Argentina na Copa de 2022. Em nota, o clube informou que o vínculo começará em 1º de julho de 2026 e vai até 31 de dezembro de 2027.

"Nesta sexta-feira, 29 de maio, o zagueiro selou seu contrato que o vinculará ao Clube de 1º de julho de 2026 a 31 de dezembro de 2027. A assinatura do contrato ocorreu juntamente com o Presidente, Stefano Di Carlo, no gabinete presidencial da Instituição", diz a nota do clube argentino.

COMUNICADO OFICIAL



Nicolás Otamendi será nuevo jugador de River Plate desde el 1 de julio de 2026.



https://t.co/v7ocNlGYOS pic.twitter.com/JVNChWetRq — River Plate (@RiverPlate) May 29, 2026

Otamendi é cria das categorias de base do Vélez Sarsfield (ARG), onde se profissionalizou. No futebol europeu, ele soma passagens por Porto (POR), Valencia (ESP), Manchester City (ING) e Benfica (POR). No futebol brasileiro, teve uma passagem por empréstimo pelo Atlético-MG, em 2014.

O zagueiro de 38 anos chega ao River Plate após uma passagem de seis temporadas no Benfica. Ele se despediu do clube português justamente neste mês.

Após assinar com o River, Otamendi vira a chave para a Copa do Mundo. Ele foi convocado por Lionel Scaloni e vai defender a Argentina na Copa do Mundo de 2026, que começa em junho.

