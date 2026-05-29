Carlo Ancelotti em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Ancelotti indica base da seleção brasileira para a Copa do Mundo
Treinador promoveu um coletivo com a equipe que deve entrar em campo no amistoso com o Panamá
Ancelotti indica base da seleção brasileira para a Copa do Mundo
Treinador promoveu um coletivo com a equipe que deve entrar em campo no amistoso com o Panamá
Independiente Medellín receberá o Vasco com portões fechados após punição da Conmebol
Clube colombiano cumpre sanção por causa da confusão da torcida em jogo contra o Flamengo
Neymar participou do treino da seleção brasileira? Entenda
Atacante se recupera de lesão grau 2 na panturrilha direita
Marquinhos garante foco total na final da Champions antes da Copa do Mundo
Capitão do PSG afirma que decisão contra o Arsenal é prioridade antes de se apresentar à Seleção
Fonseca admite que chegou a duvidar de virada sobre Djokovic: 'Estava me destruindo'
Tenista brasileiro eliminou o sérvio nesta sexta (29), em Roland Garros
Ex-affair de CR7 promete ficar nua se clube eliminar o Boca na Sul-Americana
Daniella Chavez tem mais de 18 milhões de seguidores no Instagram
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.