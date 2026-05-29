Marquinhos durante a entrevista coletiva antes da final da Liga dos Campeões Foto: AFP
"Você não pode se colocar em risco num jogo assim. Estamos falando da final da Champions League, você não tem a chance de jogá-la todo ano. É muito difícil estar aqui. Há jogadores que trabalham duro e nunca chegarão à final. Nosso sentimento, nosso coração, está nesse jogo. A Copa do Mundo é extraordinária e muito importante, mas a final da Champions também é. Temos que estar focados, 100%. Quero ganhar esse título e chegar ainda mais feliz, mais confiante para fazer uma boa Copa do Mundo", disse Marquinhos.
Na equipe inglesa, outros dois jogadores convocados pela seleção brasileira também estarão em campo: o zagueiro Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli. Os três irão se apresentar à Seleção após a final e desfalcarão o Brasil no amistoso contra o Panamá, no próximo domingo (31), no Maracanã.
Marquinhos disputará a final da Liga dos Campeões pela terceira vez, em busca do segundo título consecutivo. O defensor também falou sobre a motivação de voltar a disputar uma decisão continental.
"É importante ter essa motivação. No ano passado, mostramos isso em campo e acredito que este ano é isso que fizemos e queremos repetir. Depois de experimentar a vitória numa final de Liga dos Campeões, você quer reviver isso. Queremos sentir novamente a emoção e o sentimento no vestiário depois daquela final", afirmou.
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