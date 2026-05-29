Marquinhos durante a entrevista coletiva antes da final da Liga dos Campeões - Foto: AFP

Marquinhos durante a entrevista coletiva antes da final da Liga dos Campeões Foto: AFP

Publicado 29/05/2026 17:58

Paris Saint-Germain e Arsenal se enfrentam no próximo sábado (30), na final da Liga dos Campeões. O capitão da equipe francesa, Marquinhos, foi questionado em entrevista coletiva nesta sexta-feira (29) se evitará riscos para chegar 100% à Copa do Mundo. No entanto, o zagueiro garantiu foco total na decisão e destacou a importância do torneio europeu.



"Você não pode se colocar em risco num jogo assim. Estamos falando da final da Champions League, você não tem a chance de jogá-la todo ano. É muito difícil estar aqui. Há jogadores que trabalham duro e nunca chegarão à final. Nosso sentimento, nosso coração, está nesse jogo. A Copa do Mundo é extraordinária e muito importante, mas a final da Champions também é. Temos que estar focados, 100%. Quero ganhar esse título e chegar ainda mais feliz, mais confiante para fazer uma boa Copa do Mundo", disse Marquinhos.