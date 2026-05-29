Cristiano Ronaldo em ação pela seleção portuguesa - Patrícia de Melo Moreira / AFP

Cristiano Ronaldo em ação pela seleção portuguesaPatrícia de Melo Moreira / AFP

Publicado 29/05/2026 17:30

Rio - A Copa do Mundo de 2026 trará uma novidade visual nos uniformes das seleções. De acordo com o site especializado 'Footy Headlines', a Fifa planeja adotar selos especiais nas mangas das camisas para homenagear jogadores que já conquistaram prêmios individuais expressivos ou que debutam na competição.



Os atletas que já foram eleitos os melhores do mundo receberão um patch exclusivo da Bola de Ouro na manga direita, posicionado logo abaixo do emblema oficial do torneio. Essa distinção valerá para astros veteranos como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, além de nomes como Rodri e Ousmane Dembélé.



A personalização também vai se estender aos atletas que disputam o Mundial pela primeira vez. Promessas e craques que fazem sua estreia no torneio, como o brasileiro Endrick, o espanhol Lamine Yamal, o norueguês Erling Haaland e o alemão Florian Wirtz, terão um selo específico de estreante.



O cuidado com os detalhes visuais alcançará até os goleadores e arqueiros de destaque. Quem já faturou a Chuteira de Ouro ou a Luva de Ouro em edições passadas, casos de Kylian Mbappé, James Rodríguez, Emiliano Martínez e Thibaut Courtois, também ostentará um distintivo próprio no uniforme.



Os próprios emblemas das seleções passarão por uma diferenciação de peso. Os países que já ergueram a taça da Copa do Mundo vão exibir o escudo oficial da competição em uma versão dourada. Para as demais equipes participantes, o patch padrão do torneio será mantido sem alterações de cor.