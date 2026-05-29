Rio - Destaque do Manchester United, Matheus Cunha comemorou a oportunidade de representar a seleção brasileira pela primeira vez em uma Copa do Mundo. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (29) na Granja Comary, em Teresópolis, o atacante relembrou a ausência no Mundial do Catar, em 2022, e ressaltou o sentimento de dar a volta por cima na Amarelinha.
"Assim como tudo na vida, faz parte passar por momentos difíceis no futebol e superá-los. É muito gratificante, depois de tudo que passei, ver o meu nome na lista e dar um passo para o meu sonho. Chegando aqui no dia do meu aniverário (27 de maio), acho que é o destino. Fico muito feliz por participar de tudo isso", iniciou o jogador.
Ele também avaliou a briga por posição no setor ofensivo: "Vários atacantes conseguiram demonstrar o quão importante é se adaptar às funções de Ancelotti. O foco precisa ser fechar em um único objetivo, independentemente de quem começar jogando. Todos teremos a tranquilidade para fazer o melhor possível. Sobre a titularidade, depende do mister. Todos vamos estar prontos".
No Grupo C, o Brasil estreia na Copa do Mundo diante de Marrocos, dia 13 de junho. Depois, terá pela frente Haiti, dia 19, e Escócia, dia 24. Antes do Mundial, a Seleção ainda fará dois amistosos preparatórios, contra Panamá e Egito, nos dias 31 de maio e 6 de junho, respectivamente.
Outras respostas de Matheus Cunha
. Paralelo entre função no United e na Seleção: "Acho que o meu segundo ciclo de Seleção é muito mais parecido com a forma que jogo no clube. Flutuo entre linhas. Em muitos momentos, jogo como um meia, é uma função que faço mais. Muito feliz por tudo o que está acontecendo comigo no clube que sempre sonhei em jogar. Espero que possa ir bem aqui como fui lá".
. O quão importante é a percepção da torcida sobre a sua função em campo?: "É gratificante você poder demonstrar e ser reconhecido pelo seu ponto mais forte. E ser julgado por isso. Chegar aqui agora, como falei, em uma posição em que estou mais habituado, me dá mais confiança, felicidade. Sinto que estou melhor. Mas estarei à disposição para ajudar da melhor maneira possível".
. A trajetória até aqui: "Existem dois Matheus. Aquela criança, que não tem noção das consequências e só sonha. E acho que nesses momentos, todos os sonhos são fáceis de realizar. Quando você ganha maturidade, vê o quão difícil é alcançá-los. Conquistar o ouro olímpico, disputar uma Copa do Mundo e, se Deus quiser, realizar o maior sonho de todo jogador de futebol, que é conquistar o troféu. Ter um ouro olímpico e um troféu de campeão do mundo, não tem muito mais o que possa pedir. Quando comecei a entender as dificuldades, duvidei do quão longe poderia chegar. Mas o trabalho paga, o foco, todas as palavras positivas. É muito prazeroso alcançar tudo isso".
. Importância de Ancelotti e Rodrigo Caetano: "É um prazer trabalhar com os melhores. Pessoas que têm experiência, que ajudam a sonhar com algo tão grande. Em alguns momentos, as dúvidas precisam ficar de lado. E com a experiência que têm, tornam-se essenciais para levar o barco na direção certa, tomar decisões difíceis em momentos importantes. Tudo em busca de um só objetivo, ter alegria e passar alegria para todo mundo".
. Camisa 10 vai ficar com Neymar?: "Assunto de número é muito irrelevante para onde chegamos. É tão gratificante vestir essa camisa, realizar o nosso sonho. Para nós, nada é maior que isso. Pouco importa o número. Vimos a reação dele (Neymar) por estar de volta, alguém tão grande quanto ele e demonstrando todo esse orgulho por estar de volta. Vamos jogar com o maior orgulho possível seja qual for o número estampado nas costas".
. Esquema tático em que se sente mais confortável: "As questões táticas, em muitos momentos, acho que são ilusórias. Começamos jogando de um jeito, depois mudamos durante o jogo, nos adaptamos. O meu dia a dia no clube é fácil, os jogos que venho disputando. Marcamos no 4-4-2, mas em dez minutos precisamos mudar, porque o adversário já alterou a formação. Automaticamente já mudamos. É difícil responder qual a melhor formação para mim. Até porque, em várias formações, às vezes cumpro as mesmas funções. Eu me sinto bem e privilegiado por ser versátil, mas a melhor formação é estar jogando".
. Segredo para o sucesso na carreira: "O futebol é uma ramificação da vida. É difícil você alcançar os objetivos, as dificuldades estão sempre presentes. E acho que superá-las é o maior segredo que posso ter comigo. Temos dúvidas, é normal, mas é nesses momentos que tudo vale a pena. Quando supera e sente o orgulho de chegar onde chegou. É muito realizador".
. Bagagem do ciclo para a Copa do Mundo: "Zerar acho que nunca zera. A bagagem sempre está ali, você sabe o quanto é difícil e tem certeza de que não quer reviver os momentos difíceis. Faz parte passar por eles e superá-los, como falei. É prazeroso. Na dificuldade, você segue trabalhando e se dedicando para virar a página. E cria uma casca maior, para que possamos lembrar e não querer revivê-los. Não queremos ser lembrados por fracassos, e sim por glórias".
. O que mudou do início da carreira para cá?: "O tempo. Fiquei mais velho, mais experiente, maduro, com percepções diferentes da vida. É gratificante estar aqui nesse nível de maturidade, sabendo que as dificuldades são próximas, mas que estamos preparados para encarar o que vier".
. Lesão de Neymar: "Qualquer jogador que passa por uma lesão, é triste. Estêvão, Rodrygo, Militão. É um momento em que estamos fechados, ninguém quer passar por isso. Graças a Deus, a lesão dele vai dar oportunidade para que chegue bem ao Mundial. Assim como qualquer outro jogador, queremos que todos estejam bem para colaborar em busca do nosso objetivo".
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