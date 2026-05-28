Rio - O atacante João Pedro, do Chelsea, decidiu reduzir o período de férias e mantém uma rotina diária de treinos e fisioterapia, segundo informações apuradas pela coluna de Yara Fantoni, do "UOL". Artilheiro do clube inglês na temporada com 20 gols em 50 jogos, o jogador de 24 anos foca na preparação física.
A intenção é estar pronto para uma possível vaga de última hora na seleção brasileira ou para a reapresentação ao time de Londres. A preparação também visa uma eventual transferência para o Barcelona, que demonstrou interesse em sua contratação.
Mesmo fora da lista de 26 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti, o atleta ainda tem chances de disputar a Copa do Mundo. Pelo regulamento, ele pode ser chamado em caso de corte por lesão até 24 horas antes da estreia do Brasil contra Marrocos, marcada para o dia 13 de junho.
A esperança aumentou após a CBF confirmar uma lesão de grau 2 na panturrilha de Neymar, com tempo estimado de recuperação entre duas e três semanas. Sob o comando de Ancelotti, João Pedro disputou seis das suas oito partidas com a camisa da Seleção.
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