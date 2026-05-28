João Pedro em ação durante jogo da seleção brasileira - AFP

João Pedro em ação durante jogo da seleção brasileiraAFP

Publicado 28/05/2026 18:53

Rio - O atacante João Pedro, do Chelsea, decidiu reduzir o período de férias e mantém uma rotina diária de treinos e fisioterapia, segundo informações apuradas pela coluna de Yara Fantoni, do "UOL". Artilheiro do clube inglês na temporada com 20 gols em 50 jogos, o jogador de 24 anos foca na preparação física.



A intenção é estar pronto para uma possível vaga de última hora na seleção brasileira ou para a reapresentação ao time de Londres. A preparação também visa uma eventual transferência para o Barcelona, que demonstrou interesse em sua contratação.

